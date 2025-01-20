Система SkyOS позволит управлять боевым вертолетом даже новичку

SkyOS

Ветеран армейской авиации США вертолет UH-60 Black Hawk (принят на вооружение в 1979 году) продолжит службу и буквально обретет второе дыхание благодаря интеллектуальному обновлению.

Армия США совместно с компанией Skyryse разработали систему управления вертолетами на базе ОС SkyOS, которая значительно упрощает процесс пилотирования за счет автоматизации и интеллектуальных интерфейсов. Вместо устаревших рулей и приборных панелей в SkyOS используются два простых сенсорных дисплея и джойстик. Теперь для изменения скорости или направления полета достаточно легкого движения. Чтобы не отвлекать в горячке боя пилотов «созерцанием» сенсорных экранов, SkyOS ведет интеллектуальное 3D-картографирование местности, предупреждая экипаж об опасностях. Достаточно одного касания и система обеспечит стабильное зависание вертолета. Сегодня программа подготовки пилотов вертолета рассчитана на 2-3 года. SkyOS сокращает этот срок в несколько раз, делая пилотирование доступным уже после базовой подготовки. Со временем новым пилотам потребуется и вовсе лишь минимальная подготовка. Но пока это только планы. Для переоснащения более 2100 UH-60 Black Hawk Армии США потребуются значительные средства и время.

SkyOS

Александр Агеев