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Техкульт

Система SkyOS позволит управлять боевым вертолетом даже новичку

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SkyOS

Ветеран армейской авиации США вертолет UH-60 Black Hawk (принят на вооружение в 1979 году) продолжит службу и буквально обретет второе дыхание благодаря интеллектуальному обновлению.

Армия США совместно с компанией Skyryse разработали систему управления вертолетами на базе ОС SkyOS, которая значительно упрощает процесс пилотирования за счет автоматизации и интеллектуальных интерфейсов. Вместо устаревших рулей и приборных панелей в SkyOS используются два простых сенсорных дисплея и джойстик. Теперь для изменения скорости или направления полета достаточно легкого движения. Чтобы не отвлекать в горячке боя пилотов «созерцанием» сенсорных экранов, SkyOS ведет интеллектуальное 3D-картографирование местности, предупреждая экипаж об опасностях. Достаточно одного касания и система обеспечит стабильное зависание вертолета. Сегодня программа подготовки пилотов вертолета рассчитана на 2-3 года. SkyOS сокращает этот срок в несколько раз, делая пилотирование доступным уже после базовой подготовки. Со временем новым пилотам потребуется и вовсе лишь минимальная подготовка. Но пока это только планы. Для переоснащения более 2100 UH-60 Black Hawk Армии США потребуются значительные средства и время.

SkyOS

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
UH-60
1 комментарий
№1
20.01.2025 06:48
вертолетик микрон-15 бы каждому  добровольцу СВО и права на всю жизнь. Попросить наиболее союзные нам Вьетнам с КНДР большую серию в обмен на СПГ и нефть с удобрениями.
https://www.forumavia.ru/t/203493/#15
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