Войти
Газета.ru

Ответный удар: Россия поразила КБ, производящее крылатые ракеты в Киеве

691
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на атаку ATACMS

Утром 18 января Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в МО РФ, высокоточным оружием было поражено конструкторское бюро «Луч», которое проектирует и производит для ВСУ управляемые ракеты «Нептун». Атака стала ответом на обстрел гражданских объектов Белгородской области американскими ракетами ATACMS двумя днями ранее.

Минобороны России в сводке от 18 января сообщило о групповом ударе высокоточным оружием по целям на Украине. В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на события 16 января, когда Вооруженные силы Украины ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Белгородской области.

В сообщении отмечается, что удар был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины,

в том числе конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха».

Цели удара достигнуты, все объекты поражены, заявили в военном ведомстве.

Перед этим в министерстве сообщали, что 16 января Украина выпустила со своей территории шесть оперативно-тактических ракет ATACMS по целям в Белгородской области.

«В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет. Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара», - говорилось в сообщении.

Украинское издание «Страна.ua», в свою очередь, написало, что утром 18 января под ракетный удар попали объекты, находящиеся в районе метро «Лукьяновская» в Киеве.

«Там же, по данным открытых источников, и располагается "Луч", - отметили в издании.

Что такое ракета «Нептун»

Украинские ракеты «Нептун» разработки киевского КБ «Луч» представляют собой дозвуковую маловысотную крылатую ракету, предназначенную для поражения кораблей и наземных целей. Дальность стрельбы до 300 км, масса осколочно-фугасной боевой части 150 кг, маршевая скорость полета 0,8-0,85 Мах.

Впервые «Нептун» был представлен на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году. В качестве основы для ее создания взята советская противокорабельная ракета Х-35.

Военный аналитик «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отмечал, что разработка Х-35 стартовала в конце 1960-х - начале 1970-х годов, и технологические решения, взятые в основу «Нептуна», принадлежат к той же эпохе.

«Сегодня это ракета не представляет собой какого-то серьезного достижения в сфере управляемого оружия или очевидного технологического прорыва. По своим характеристикам она существенно уступает современным российским ракетам аналогичного класса», - писал он.

Главным плюсом «Нептуна» он называл хорошее соотношение «эффективность-стоимость».

Не первый ответ

Атака на КБ «Луч» стала не первой ответной акцией Минобороны РФ на этой неделе. Так, 15 января с помощью высокоточного оружия были поражены критически важные объекты газовой инфраструктуры Украины. Одной из целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области. Этот удар стал ответом на применение украинской армией западных ракет ATACMS и Storm Shadow и попытку атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток», подчеркнули в Минобороны РФ.

Всего же в течение последней недели ВС РФ нанесли восемь массированных ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по территории Украины. Были поражены объекты, поддерживающие функционирование украинского военно-промышленного комплекса, а также склады с вооружением, топливные базы, военные аэродромы, цеха по сборке и места хранилища воздушных и водных беспилотников, а также временные места дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников.


Александр Кондратьев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
SCALP
Х-35
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 20:19
  • 3
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье
  • 20.01 19:50
  • 198
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 20.01 18:19
  • 0
Беларусь – агрессор, Польша – жертва
  • 20.01 17:24
  • 18
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 20.01 12:27
  • 2
Запуски New Glenn и SpaceX Starship: космический аппарат Маска потерпел крушение, испытания ракеты Безоса были более успешными
  • 20.01 11:22
  • 1
В Новосибирске создали новый вариант космического водного двигателя
  • 20.01 06:48
  • 1
Система SkyOS позволит управлять боевым вертолетом даже новичку
  • 20.01 05:51
  • 7043
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 10:04
  • 1455
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.01 04:58
  • 1
РФ готова продолжить сотрудничество с ЦАР в сфере безопасности, оказывать гумпомощь поставками зерна - Путин
  • 17.01 16:50
  • 5
В США ремонт «Адмирала Нахимова» назвали тщеславным проектом
  • 17.01 16:44
  • 2
Аналог "Арматы" из КНДР - танк М2020 обрел комплекс, сбивающий дроны и ПТУР
  • 17.01 12:38
  • 0
Подведение итогов – результат один, а мнения разные
  • 17.01 12:23
  • 7
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 16.01 22:50
  • 1
Rheinmetall поставит ВС Германии мобильные пункты оказания медицинской помощи