Шведский военный контингент прибыл в Латвию для усиления сил НАТО

Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19 проходящих на территории Литвы и Швеции.

Минск. 18 января. ИНТЕРФАКС - Шведский батальон прибыл в Ригу для усиления многонациональных сил НАТО, сообщило в субботу агентство PAP.

"Около 550 солдат шведского военного контингента прибыли в субботу в Латвию, чтобы присоединиться к дислоцированной в стране Многонациональной бригаде НАТО под командованием Канады. Солдат, марширующих с флагами НАТО и Швеции, встречали в Рижском порту", - говорится в сообщении.

"Вместе с солдатами мотострелкового батальона из танкового полка "Южная Скания" были перевезены и боевые машины", - информирует PAP.

Швеция, вступившая в НАТО весной 2024 года, впервые отправила своих военнослужащих в другую страну-члена Альянса, отмечает агентство.

Многонациональные силы НАТО в Латвии, дислоцированные в стране на базе Адажи с 2017 года, в настоящее время включают в себя войска нескольких стран. Самые крупные контингенты представлены Канадой и Данией.