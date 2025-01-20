Бойцы "Эспаньолы" будут тестировать продукцию ДОСААФ для СВО

Организация провела работу с разработчиками необходимых систем, беспилотников, робототехнических комплексов, средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Бойцы 88-й добровольческой бригады "Эспаньола" добровольческого корпуса в составе группировки "Юг" будут привлечены ДОСААФ в качестве экспертов для тестирования производимой продукции для нужд специальной военной операции. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы ДОСААФ генерал Виктор Косьянов.

"У нас для этой цели собственные производственные предприятия. Мы провели немалую работу с разработчиками необходимых на СВО систем, беспилотных летательных аппаратов, наземных робототехнических комплексов, средств индивидуальной защиты и так далее. Мы планируем развертывание производства. Вот одна из форм сотрудничества с "Эспаньолой" - это привлечение их в качестве экспертов для представляемой нами продукции", - рассказал Косьянов.

Он уточнил, что это не будет совместной разработкой. Представители добровольческой бригады будут заниматься тестированием продукции в боевых условиях и давать свои отзывы по улучшению продукции.

"Эспаньола" для нас незаменимый участник этого процесса в этом плане. Кто лучше них нам скажет, что нужно на фронте", - добавил Косьянов.