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Военное обозрение

Япония получила первый радар AN/SPY-7, усиливающий защиту от воздушных и ракетных угроз

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно пресс-релизу, опубликованному ранее американской компанией Lockheed Martin, они поставили Министерству обороны Японии первую радарную установку AN/SPY-7(V)1 для корабля, оснащенного системой ПРО Aegis (ASEV), сообщает издание Army Recognition.

Издание отмечает, что радар AN/SPY-7(V)1 является центральным элементом боевого потенциала системы ASEV и значительно повышает характеристики военно-морской обороны Японии.

Поскольку динамика региональной безопасности становится все более сложной, внедрение SPY-7 в военно-морскую архитектуру Японии повышает ее способность противостоять как традиционным, так и новым угрозам, включая современные баллистические ракеты и другие воздушные угрозы

- пишет Army Recognition.

Радар AN/SPY-7(V)1 позволяет обнаруживать, отслеживать и реагировать на разнообразные и одновременные угрозы с беспрецедентной точностью, заявляют разработчики из Lockheed Martin.

По словам авторов издания, технология Lockheed Martin SPY-7 основана на уже отлично зарекомендовавшей себя системе LRDR – радиолокатор дальнего обнаружения Агентства США по противоракетной обороне.

В течение 2025 года американская компания осуществит дополнительные поставки этих радаров в Японию.

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Страны
США
Япония
Продукция
LRDR
Иджис
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Lockheed-Martin
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