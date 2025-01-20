Евросоюз приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о перемирии

Брюссель. 18 января. ИНТЕРФАКС - В Евросоюзе "горячо приветствуют" соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое позволит освободить заложников, прекратить военные действия и облегчить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Мы рады, что заложники, включая нескольких граждан ЕС, наконец, воссоединятся со своими близкими, и что столь необходимая гуманитарная помощь дойдет до мирных жителей в секторе Газа. Крайне важно полностью реализовать соглашение, чтобы можно было освободить всех заложников и обеспечить постоянное прекращение военных действий", - говорится в опубликованном в субботу заявлении Каллас от имени Европейского союза.

В документе содержится благодарность США, Египту и Катару за их усилия по переговорам о прекращении огня, воспринятом в Евросоюзе как "значительное достижение, которое должно иметь позитивные последствия для всего Ближнего Востока".

"После ужасных террористических атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года сотни тысяч невинных мирных жителей оказались втянутыми в насилие, которое распространилось по всему региону", - отмечается в заявлении. ЕС глубоко сожалеет о погибших мирных жителях, включая детей, говорится в заявлении.

ЕС призывает "к полному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи в сектор Газа и к тому, чтобы помощь могла эффективно распределяться среди нуждающихся". Перемещенным жителям Газы должно быть обеспечено безопасное и достойное возвращение в свои дома, сказано в заявлении.