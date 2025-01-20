230-миллионная Нигерия получила статус партнёра БРИКС

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В мире продолжается укрепление взаимосвязей между странами Глобального Юга. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что 230-миллионная Нигерия официально получила статус государства-партнера БРИКС.

О таком решении сообщили в пресс-службе правительства Бразилии, которая сейчас председательствует в этом межгосударственном объединении.

Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии

- сказано в сообщении.

По численности населения Нигерия является лидером среди стран Африканского континента, а в мире по данному показателю она занимает шестое место. Кроме того, экономика этого государства считается одной из сильнейших в Африке. Она также занимает заметное место среди стран Глобального Юга, с которыми Нигерия старается поддерживать партнерские отношения, выступая за реформирование существующего миропорядка.

Африканское государство стало девятой страной-партнером БРИКС, с государствами которого оно активно сотрудничает. С начала года такой же статус получили Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Куба, Боливия, Малайзия, Таиланд и Уганда. Кроме того, с 6 января полноправное членство в этом межгосударственном объединении получила Индонезия.

В октябре прошлого года страны БРИКС провели саммит в Казани. Тогда объединение получило заявки на участие в его работе от 35 государств мира. Именно на этой встрече было принято решение о создании категории стран-партнеров БРИКС.