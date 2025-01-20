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Военное обозрение

Аrmy Recognition: Иран поставил на вооружение усовершенствованную систему ПВО Azarakhsh

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Источник изображения: topwar.ru

Армия Ирана получила на вооружение усовершенствованную систему ПВО Azarakhsh. Об этом со ссылкой на иранских экспертов по обороне сообщает издание Аrmy Recognition. В публикации отмечается, что это действие является частью более широкой стратегии Ирана по усилению своих оборонительных возможностей, особенно в области противовоздушной обороны, в ответ на растущие угрозы со стороны ракет, беспилотников и самолётов в регионе.

Azarakhsh, представленный в августе 2024 года, – это новейшая ракетная система противовоздушной обороны малой дальности, разработанная Ираном. Она предназначена для надёжной защиты от угроз на малых и средних высотах и оснащена передовыми технологиями, направленными на повышение способности Ирана защищать своё воздушное пространство без использования иностранных военных технологий

– констатирует Аrmy Recognition.

Источник изображения: topwar.ru

Автор материала добавляет, что Исламская Республика стремится снизить зависимость от иностранных поставщиков и укрепить свой потенциал сдерживания перед лицом внешних угроз.

Говоря о достоинствах Azarakhsh, издание отмечает ее усовершенствованную бортовую систему, которая обеспечивает эффективное обнаружение, сопровождение и поражение целей.

Система оснащена пассивной фазированной антенной решёткой, которая обеспечивает круговой обзор на 360 градусов с дальностью обнаружения до 50 км. Это позволяет Azarakhsh эффективно обнаруживать и сопровождать цели даже в условиях ожесточённого и динамичного боя

– подчеркивается в материале.

Другим немаловажным достоинством этой системы ПВО, по мнению автора, является ее мобильность.

Орудийная установка Azarakhsh, установленная в задней части грузовика, оснащена четырьмя готовыми к запуску ракетами класса «земля-воздух». Эти ракеты обеспечивают максимальную дальность поражения 10 км и могут развивать скорость до 1,8 Маха. Это делает Azarakhsh очень манёвренной и быстро реагирующей системой, способной поражать широкий спектр воздушных целей, от тактических ракет до беспилотников и низколетящих самолётов

– отмечает издание.

Источник изображения: topwar.ru

В публикации обращается внимание на тот факт, что постановка на вооружение усовершенствованной системы противовоздушной обороны произошла в тот момент, когда напряженность в отношениях между Ираном и Израилем находится на беспрецедентно высоком уровне. При этом Тель-Авив, уже обладая достаточно мощной системой ПВО, продолжает ее модернизацию.

При этом, как считает издание, постановка на вооружение системы ПВО Azarakhsh усилит гонку вооружений на Ближнем Востоке.

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