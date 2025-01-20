Аrmy Recognition: Иран поставил на вооружение усовершенствованную систему ПВО Azarakhsh

Источник изображения: topwar.ru
Армия Ирана получила на вооружение усовершенствованную систему ПВО Azarakhsh. Об этом со ссылкой на иранских экспертов по обороне сообщает издание Аrmy Recognition. В публикации отмечается, что это действие является частью более широкой стратегии Ирана по усилению своих оборонительных возможностей, особенно в области противовоздушной обороны, в ответ на растущие угрозы со стороны ракет, беспилотников и самолётов в регионе.
– констатирует Аrmy Recognition.
Источник изображения: topwar.ru
Автор материала добавляет, что Исламская Республика стремится снизить зависимость от иностранных поставщиков и укрепить свой потенциал сдерживания перед лицом внешних угроз.
Говоря о достоинствах Azarakhsh, издание отмечает ее усовершенствованную бортовую систему, которая обеспечивает эффективное обнаружение, сопровождение и поражение целей.
– подчеркивается в материале.
Другим немаловажным достоинством этой системы ПВО, по мнению автора, является ее мобильность.
– отмечает издание.
Источник изображения: topwar.ru
В публикации обращается внимание на тот факт, что постановка на вооружение усовершенствованной системы противовоздушной обороны произошла в тот момент, когда напряженность в отношениях между Ираном и Израилем находится на беспрецедентно высоком уровне. При этом Тель-Авив, уже обладая достаточно мощной системой ПВО, продолжает ее модернизацию.
При этом, как считает издание, постановка на вооружение системы ПВО Azarakhsh усилит гонку вооружений на Ближнем Востоке.