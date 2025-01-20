Уругвай закупает шесть легких боевых самолетов Embraer Super Tucano

14 января 2025 года бразильская компания Embraer сообщила о том, что министерство национальной обороны Уругвая перевело из опциона в твердый контракт пять турбовинтовых легких боевых самолетов ЕМВ-314 (А-29) Super Tucano, закупаемых для военно-воздушных сил Уругвая. Данный контракт является продолжением первоначального контракта, заключенного Уругваем в августе 2024 года на закупку одного самолета Super Tucano с опционом еще на пять самолётов. Теперь пять опционных самолетов переведены в твердый контракт, что доводит общее количество закупаемых Уругваем Super Tucano до шести. Контракт также включает поставку одного наземного тренажера и услуги по подготовке личного состава и по логистической и технической поддержке.

Изображение турбовинтового легкого боевого самолета ЕМВ-314 (А-29) Super Tucano в окраске ВВС Уругвая (с) Embraer

Общая стоимость контракта официально не раскрывается, но, по данным уругвайских СМИ, на приобретение всех шести самолетов было выделено около 100 млн долл. Министр обороны Уругвая Армандо Кастандебат заявил, что поставки будут вестись в течение 2025-2027 годов по два самолета в год.

Приобретение Super Tucano стало первой закупкой Уругваем новых боевых самолетов с 1981 года, когда были куплены шесть аргентинских штурмовиков IA-58А Pucara (последние из них были списаны в 2017 году). В составе ВВС Уругвая самолеты Super Tucano должны поступить на вооружение 2-й (истребительной) эскадрильи 2-й авиационной бригады, базирующейся в аэропорту Санто-Бернардино в Дурасно, и заменить в ее составе несколько номинально остающихся легких штурмовиков Cessna A-37B Dragonfly, в последние годы находящихся в нелетном состоянии.

Заказ Уругваем шести самолетов Super Tucano стал продолжением успешного для Embraer года по продажам этих самолетов, законтрактованных в 2024 году также Португалией (12 самолетов модификации А-29N), Парагваем (шесть), Филиппинами (второй заказ на шесть самолетов) и Ганой (четыре). В итоге всего к настоящему времени Super Tucano получен или заказан 20 эксплуатантами в количестве более 290 единиц.