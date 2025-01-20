Наступление эпохи цифровой разведки отложено. Снова

Курьезная история случилась во Франции. Французские моряки со стратегических атомных подлодок рассекретили себя на базе Иль-Лонг (Ile Longue) у Бреста, активно пользуясь фитнес-приложением Strava. Им там скучно, развлечений на базе нет, кроме Морского музея (так себе занятие), город Брест на другом берегу фьорда, туда еще добраться надо. Вот они и бегают кругами по засекреченной территории, а приложение исправно фиксирует их "спортивные передвижения" на интерактивной карте, которая специально прорисована настолько детально, чтобы были видны беговые дорожки.

Но и это не самое страшное. В конце концов, существование базы Иль-Лонг не такой уж большой секрет. Но дело в том, что некоторые особо одаренные морячки регистрировались в приложении под своими настоящими именами. Видимо, чтобы все гордились их спортивными достижениями. И даже оставляли комментарии типа "как приятно пробежаться после двух месяцев в "банке". То есть два месяца он был в походе на подводной лодке. Совокупный анализ всех этих данных — и карты пробежек, и комментариев — дает график боевых дежурств немногочисленного французского стратегического атомного флота.

Разработчики и владельцы популярного мобильного приложения защищаются привычно: там, мол, есть функция "отключить геолокацию". Мы не виноваты, если морякам не лень бегать, а лень на кнопку нажать. Другое дело, что это далеко не первый случай конкретно с этим приложением, когда путем нехитрого анализа его данных оказывалась рассекречена чувствительная информация. И, что еще печальнее, попадались на этом и российские военнослужащие. В экспертной среде стали даже появляться рассуждения, что наступила, мол, эпоха шпионажа приложений и даже якобы настала эра так называемых data-расследований. Под этим модным термином понимаются кустарные попытки что-нибудь разоблачить, используя случайные данные из соцсетей или взломанных баз данных.

Не наступила такая эпоха. Просто много раз говорили людям о цифровой гигиене — а они не слушают.

Масштаб катастрофы велик. По тепловой карте Strava вычислили секретные базы США в Сирии и Афганистане, базу ЦРУ в сомалийском Могадишо, передвижение оперативников ЦРУ в Бейруте и много еще чего.

Немецкий аналитик Тобиас Шнайдер определил периметр российской базы Хмеймим в Сирии и примерный график патрулей. И самое неприятное: скорее всего, именно фитнес-приложение стало роковым для отставного капитана II ранга Черноморского флота Станислава Ржицкого, убитого украинским террористом в июле 2023 года в Краснодаре во время утренней пробежки.

Конечно, от всех напастей не убережешься. На той же французской военно-морской базе высокий уровень охраны и секретности. Большинство электронных устройств там под запретом, но по халатности никто не обратил внимание на так называемые умные часы, которые с удовольствием носят моряки. Именно через них приложение и высвечивало передвижения.

Запретить сами электронные гаджеты в армии, спецслужбах и на чувствительных производствах невозможно. Удалось, правда, перевести личный состав в зоне СВО на кнопочные телефоны. Несколько раз предпринимались попытки рассказать военнослужащим пошагово, что именно надо отключать в своих гаджетах, чтобы они не выдавали местоположение. Даже листовки-памятки выпускали и рассылки устраивали. Но все равно найдется кто-то, кто посчитает, что уж его-то это все не касается.

И на самом деле — все зависит от человека. Конечно, в быту никто не ведет себя как разведчик-нелегал, который всегда начеку и соблюдает все писаные и неписаные законы конспирации. Такое поведение как раз, наоборот, привлекает к себе больше внимания. Но сами по себе компьютерные программы или мобильные приложения безобидны, если соблюдать элементарные правила цифровой гигиены. Так что никакая эпоха диджитал-шпионажа не наступила и не наступит никогда.

То же касается и пресловутых data-расследований, которыми очень увлекаются различные антироссийские и эмигрантские проекты. Даже пропагандистская значимость исследований разного рода взломанных баз данных невелика. А уж их практическая ценность и вовсе стремится к нулю. И если использовать полученные со Strava данные в разведывательных или военных целях при некотором усилии все-таки можно, то лишь благодаря халатности и беспечности тех, кто это приложение себе установил.

Никаких принципиально новых методов и способов ведения разведки в результате не получилось. Есть только набор случайностей и доминирование человеческого фактора. И из всей этой действительно курьезной истории с французскими моряками можно сделать два важных вывода. Первый: отключайте все, что можно отключить. Второй: агентурная разведка была, есть и будет основным методом получения чувствительной и секретной информации. А цифровая разведка — пока что только модное увлечение и дорогостоящий аксессуар. А мода, как известно, проходит.

Евгений Крутиков