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ТАСС

Вагенкнехт выступила за прекращение поставок оружия на Украину

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Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" отметила, что поставки оружия не улучшили положение Киева, и сейчас он слабее, чем весной 2022 года

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт выступила за прекращение поставок оружия Киеву и высказалась против отправки немецких военных на Украину.

"Мы должны предложить России немедленно прекратить поставки оружия, если РФ согласится на прекращение огня на нынешней линии фронта и на начало мирных переговоров", - заявила Вагенкнехт в интервью медиагруппе Funke. "Бесконечные поставки оружия не улучшили положение Украины: весной 2022 года она была сильнее, чем сегодня", - утверждала она. В то же время политик резко раскритиковала министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (СДПГ) и главу Минэкономики Роберта Хабека ("зеленые"), которые высказались за выделение Киеву дополнительного пакета военной помощи объемом €3 млрд.

"Тот факт, что Писториус и Хабек теперь хотят вложить в эту войну еще €3 млрд из денег немецких налогоплательщиков, является безответственным", - констатировала Вагенкнехт. Она также выступила против отправки немецких военных на Украину. "Украине нужны гарантии безопасности, но они должны быть предоставлены нейтральными державами. Немецкие солдаты, безусловно, не должны размещаться на украинско-российской границе", - сказала политик. Нейтральными она назвала такие страны, как Бразилия, Китай, Индия и Турция.

Вместе с тем Вагенкнехт подчеркнула, что Германия должна сосредоточиться на своих интересах и представлять их суверенно. "Наш самый главный интерес - не позволить втянуть себя в войну с Россией, потому что мы бы ее не пережили. И мы должны понимать: санкции, которые делают наши энергоносители намного дороже, являются экономическим стимулом для американской экономики и убийственной программой для немецких и европейских компаний", - резюмировала политик.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ уже выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

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Бразилия
Германия
Индия
Китай
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США
Турция
Украина
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