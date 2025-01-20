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ТАСС

Иран выступил за политическое урегулирование конфликта на Украине

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Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан.
Источник изображения: topwar.ru

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что война - это не решение вопросов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил за политическое урегулирование украинского кризиса. Об этом он заявил на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

"Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией", - отметил Пезешкиан в своей речи после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

После начала специальной военной операции РФ на Украине в конце февраля 2022 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал причиной конфликта на Украине политику США по расширению НАТО на Восток. МИД исламской республики заявил, что украинский кризис стал результатом агрессивных шагов Североатлантического альянса во главе с Вашингтоном. При этом иранские власти, напоминая о трагическом опыте ирано-иракской войны (1980-1988 годы), говорят, что боевые действия не могут быть решением проблемы. 

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