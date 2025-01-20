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Военное обозрение

Пресса США: западные компании испытывают на Украине свои усовершенствованные с помощью ИИ вооружения

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Источник изображения: topwar.ru

Территория Украины фактически стала полигоном для испытаний натовских военных технологий, в том числе основанных на использовании искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает американская газета Politico, западные компании используют вооруженный конфликт на Украине для совершенствования своей военной техники. Например, компании KNDS France и Helsing используют Украину в качестве полигона для испытаний новой версии самоходной гаубицы CAESAR, усовершенствованной при помощи технологий искусственного интеллекта. Кроме того, эстонские власти недавно заявили о намерении испытать на Украине свои зенитные ракеты с ИИ.

ВСУ предоставляют компаниям западного ВПК уникальную возможность протестировать в боевых условиях ударные беспилотники с ИИ. Весь опыт применения ВСУ БПЛА, ПВО и технологий ИИ предполагается изучать на базе Совместного центра анализа, подготовки и образования НАТО-Украина, который в ближайшее время будет открыт в польском городе Быдгощ. Таким образом, воплощаются в жизнь обращения к западным странам украинских чиновников, призывавших использовать Украину в качестве испытательного полигона для передовых систем вооружений.

Ранее сообщалось, что США передали подразделениям украинских ССО новейший прибор ночного видения ENVG-B, использующий технологии дополненной реальности. Первые испытания ENVG-B проходили в ходе учений армии США в 2021 году, а теперь компания-производитель намеревается испытать новинку в боевых условиях на Украине.

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