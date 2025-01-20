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В американском штате Калифорния продолжают бушевать природные пожары, которые вспыхнули и начали распространяться еще 7 января. Стихия уже уничтожила несколько районов города Лос-Анджелес, а избранный президент Дональд Трамп сравнил урон от данного бедствия с ударом ядерным оружием.

На данный момент, по предварительным данным, ущерб, нанесенный лесными пожарами в Калифорнии, уже превысил отметку в 150 млрд долларов. Жертвами стихии стали 11 человек.

В то же время в «Ростехе» считают, что США могли бы снизить ущерб от пожаров в Калифорнии, если бы не отказались от покупки российских самолетов-амфибий Бе-200 в противопожарной версии.

В российской госкорпорации напомнили о достигнутых в 2018 году договоренностях о поставке в США 10 самолетов Бе-200. Американцы планировали использовать данные крылатые машины как раз для тушения лесных пожаров, которые в стране не являются редкостью.

Между тем, как заявляют в «Ростехе», позднее в Вашингтоне сделали всё, чтобы сорвать данный контракт. В частности, сделали невозможной процедуру сертификации планера и двигателя самолета на территории США.

Подводя итоги, в российской госкорпорации подчеркнули, что в рамках договора последняя из 10 машин могла поступить в распоряжение Штатов в конце прошлого года. Однако политические интриги сделали свое дело, за что теперь расплачиваются простые американцы.

Стоит добавить, что вышеупомянутая ситуация является лишь одним из случаев, когда политические игры приводят к весьма плачевному результату. Ярким же примером разрушительного влияния политических интриг сегодня является Германия, которая буквально «положила на лопатки» свою некогда мощнейшую экономику, присоединившись к санкциям против России.