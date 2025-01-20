Войти
Военное обозрение

Ростех: США могли бы снизить ущерб от пожаров в Калифорнии, если бы не отказались от покупки самолетов-амфибий Бе-200

668
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В американском штате Калифорния продолжают бушевать природные пожары, которые вспыхнули и начали распространяться еще 7 января. Стихия уже уничтожила несколько районов города Лос-Анджелес, а избранный президент Дональд Трамп сравнил урон от данного бедствия с ударом ядерным оружием.

На данный момент, по предварительным данным, ущерб, нанесенный лесными пожарами в Калифорнии, уже превысил отметку в 150 млрд долларов. Жертвами стихии стали 11 человек.

В то же время в «Ростехе» считают, что США могли бы снизить ущерб от пожаров в Калифорнии, если бы не отказались от покупки российских самолетов-амфибий Бе-200 в противопожарной версии.

В российской госкорпорации напомнили о достигнутых в 2018 году договоренностях о поставке в США 10 самолетов Бе-200. Американцы планировали использовать данные крылатые машины как раз для тушения лесных пожаров, которые в стране не являются редкостью.

Между тем, как заявляют в «Ростехе», позднее в Вашингтоне сделали всё, чтобы сорвать данный контракт. В частности, сделали невозможной процедуру сертификации планера и двигателя самолета на территории США.

Подводя итоги, в российской госкорпорации подчеркнули, что в рамках договора последняя из 10 машин могла поступить в распоряжение Штатов в конце прошлого года. Однако политические интриги сделали свое дело, за что теперь расплачиваются простые американцы.

Стоит добавить, что вышеупомянутая ситуация является лишь одним из случаев, когда политические игры приводят к весьма плачевному результату. Ярким же примером разрушительного влияния политических интриг сегодня является Германия, которая буквально «положила на лопатки» свою некогда мощнейшую экономику, присоединившись к санкциям против России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Бе-200
Компании
Ростех
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 20:19
  • 3
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье
  • 20.01 19:50
  • 198
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 20.01 18:19
  • 0
Беларусь – агрессор, Польша – жертва
  • 20.01 17:24
  • 18
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 20.01 12:27
  • 2
Запуски New Glenn и SpaceX Starship: космический аппарат Маска потерпел крушение, испытания ракеты Безоса были более успешными
  • 20.01 11:22
  • 1
В Новосибирске создали новый вариант космического водного двигателя
  • 20.01 06:48
  • 1
Система SkyOS позволит управлять боевым вертолетом даже новичку
  • 20.01 05:51
  • 7043
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 10:04
  • 1455
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.01 04:58
  • 1
РФ готова продолжить сотрудничество с ЦАР в сфере безопасности, оказывать гумпомощь поставками зерна - Путин
  • 17.01 16:50
  • 5
В США ремонт «Адмирала Нахимова» назвали тщеславным проектом
  • 17.01 16:44
  • 2
Аналог "Арматы" из КНДР - танк М2020 обрел комплекс, сбивающий дроны и ПТУР
  • 17.01 12:38
  • 0
Подведение итогов – результат один, а мнения разные
  • 17.01 12:23
  • 7
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 16.01 22:50
  • 1
Rheinmetall поставит ВС Германии мобильные пункты оказания медицинской помощи