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Иран представил новую ракету «359»

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Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator.

ImpNavigator: Иран представил новую барражирующую зенитную ракету «359»

Иран представил новую барражирующую зенитную ракету «359», которая может поражать цели на расстоянии около 150 километров. Об этом сообщает Telegram-канал ImpNavigator.

В публикации обратили внимание на эпизод документального фильма о противовоздушной обороне Ирана. В нем представили ракету, которая стала развитием изделия «358». Новый перехватчик намного больше прошлой модели, что может указывать на наличие более мощного турбореактивного двигателя. Автор предположил, что «359» получила двигатель Tolou-10.

Заявленная дальность поражения целей — 150 километров, а высота — более девяти километров. Аппарат развивает скорость до 1000 километров в час. Также он мог получить более мощную боевую часть.

Ранее в январе издание The War Zone писало, что Министерство Военно-воздушных сил США предрекло появление зенитных ракет с дальностью около 1600 километров у потенциального противника.

В октябре 2024 года в публикации Army Recognition допустили, что иранская гиперзвуковая ракета «Фаттах-1» сможет преодолевать системы противоракетной обороны Израиля.

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Израиль
Иран
США
Проекты
ГЗЛА
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