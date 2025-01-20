Уходящая администрация Байдена рассекретила данные о помощи Киеву в разработке нового поколения БПЛА

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Администрация Байдена перед своим уходом раскрывает все больше информации, которая свидетельствует о высокой степени вовлеченности США в конфликт на Украине.

Как пишет издание The New York Times, в Вашингтоне раскрыли данные о помощи Киеву в разработке нового поколения БПЛА.

В материале говорится, что с этой целью на Украину были отправлены сотрудники американской разведки, которые не только оказывали техническую помощь, но и были неким «связующим звеном», помогающим наладить связь между компаниями украинского ВПК и американскими технологическими гигантами.

В итоге киевским властям благодаря вышеупомянутой программе США удалось запустить целую индустрию по производству беспилотников различного класса, для которой Вашингтон только в сентябре прошлого года выделил 1,5 млрд долларов.

В то же время, как пишет издание со ссылкой на слова советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, применение ВСУ дронов началось сразу после контрнаступления в Харьковской и Херсонской области в 2022 году, показавшего, что обычных вооружений украинской армии недостаточно для будущих успехов.

При этом, как заявил журналистам американский чиновник, работы в данной области значительно ускорились перед вторым контрнаступлением ВСУ. Однако, с его слов, кампания 2023 года стала «тяжелым уроком», так как российские военные также массово применяли беспилотники, уничтожая в том числе и западную технику.

В свою очередь, Салливан подчеркнул, что украинский опыт дал американцам ряд бесценных знаний, которые, несомненно, будут использованы в оборонной промышленности США.

Стоит отметить, что последнее выражение советника Байдена открыто указывает на то, что все эти годы Украина использовалась американцами в качестве полигона для «обкатки» технологий, стратегий и вооружений. Впрочем, сегодня это уже мало для кого является секретом.