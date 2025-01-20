Британские курсанты будут проходить обучение на Украине, заявляет Стармер во время визита в Киев (The Times, Великобритания)

Times: в ходе визита Стармера в Киев речь шла о будущей миротворческой миссии

Поездку в Киев премьера Британии связывают с желанием Стармера самоутвердиться в качестве одного из основных игроков на Украине, пишет The Times. Но ни о каких важных решениях в ходе визита не было объявлено – лишь сказано много слов по поводу малосущественных деталей.

Лариса Браун (Larisa Brown)

В ходе своего первого визита в Киев в качестве премьер-министра Кир Стармер дал понять, что британские военные могут быть задействованы в будущем в миротворческой миссии.

Согласно заявлению Даунинг-стрит, британские курсанты получат возможность ездить на Украину для учебы в ее военных вузах, чтобы из первых рук получать знания о ее конфликте с Россией.

Сэр Кир Стармер сообщил президенту Зеленскому, что "все возможно", если говорить о британском предложении Украине об обучении. Он дал понять, что Британия может также направить туда войска для подготовки украинцев.

Источник из военного ведомства сообщил, что курсантов могут отправить в этом году в рамках соглашения о "Столетнем партнерстве" между двумя странами. Он отказался поделиться подробностями о времени и месте обучения, исходя из соображений безопасности.

Обе инициативы были выдвинуты отдельно от переговоров между Украиной, Британией и Францией о перспективах отправки в страну миротворческой миссии в случае заключения мирного соглашения.

Все варианты действий были обсуждены во время визита Стармера в Киев, который стал первым с момента его переезда на Даунинг-стрит, 10. Он состоялся в четверг, когда Россия нанесла удар по украинской столице с применением беспилотников.

Выступая на пресс-конференции, Стармер не исключил возможность участия британцев в миротворческой миссии, заявив, что Соединенное Королевство изучит "практические пути достижения справедливого и прочного мира … гарантирующего вашу безопасность, вашу независимость и ваше право самим выбирать собственное будущее". Стармер не стал вдаваться в детали о том, какие меры он поддержал.

"Будем откровенны, мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился, и никто не хочет этого больше, чем украинцы. Но сейчас Путин не демонстрирует никаких признаков стремления к миру", — добавил премьер-министр.

Правительство надеется самоутвердиться в качестве лидера в украинском вопросе, в то время как его подвергают критике, заявляя, что оно просто следует за США при принятии политических решений.

Стармер сообщил, что в рамках пакета помощи Британия отправила на Украину мобильные системы противовоздушной обороны Gravehawk. Этот ЗРК размером с морской контейнер способен использовать авиационные ракеты при выполнении задач ПВО, а это значит, что с его помощью можно будет вести стрельбу украинскими ракетами, которые раньше применялись истребительной авиацией.

Gravehawk способен сбивать дроны и крылатые ракеты, а также быстро покидать занимаемую позицию, оказавшись под угрозой. Проект создания ЗРК профинансировали совместно Британия и Дания. Два опытных образца Gravehawk были испытаны на Украине в сентябре, еще 15 будут поставлены в текущем году.

Избранный президент США Дональд Трамп надеется заключить мирное соглашение по Украине в первые 100 дней после вступления в должность, о чем недавно сообщил Кит Келлог, которого Трамп решил назначить спецпосланником по урегулированию конфликта. Однако некоторые западные союзники полагают, что Украине нужно улучшить свое положение на поле боя, чтобы вступить в переговоры с позиции силы.

Зеленский признал, что Россия владеет инициативой на востоке страны, однако отметил, что Украина продолжает удерживать территории в российской Курской области, он назвал это признаком боевого потенциала ВСУ. Тем не менее один западный источник сообщил, что за прошлую неделю Украина потеряла часть захваченных территорий в Курской области.

В случае, если получится заключить мирное соглашение, Киев хочет получить от членов НАТО гарантии, что они не позволят Путину посягать в будущем на украинские территории. Теоретически в приграничном регионе можно разместить миротворческие силы численностью около 40 000 человек вместе с аппаратурой наблюдения, хотя Путин вряд ли согласится на такое предложение.

Гораздо меньше возражений вызовет отправка в страну британских военных для обучения ВСУ. Так Соединенное Королевство обеспечит свое военное присутствие на Украине, но его военные при этом будут находиться вдали от зоны конфликта.

Есть информация, что британский спецназ и медики уже действуют на территории Украины. Министр обороны Джон Хили во время визита на Украину в прошлом месяце в интервью The Times не стал исключать отправку британских войск с задачей обучения.

Даунинг-стрит заявляет, что Британия вместе с союзниками разработает для Украины новое предложение по обучению. Таким образом, осуществляемая в Британии в настоящее время программа подготовки будет расширена. Украинских курсантов будут готовить в Королевской военной академии в Сандхерсте, что поможет сформировать на Украине командирский корпус. Кроме того, британские курсанты будут проходить подготовку в военных вузах Украины.