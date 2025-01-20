Западный горизонт: как Россия и Белоруссия готовятся к стратегическим учениям

Будут отрабатываться современные сценарии конфликтов с задействованием беспилотных, воздушных и наземных компонентов

С января этого года началась подготовка к проведению стратегического учения «Запад-2025». Так, на днях завершилась штабная тренировка, на которой представители вооруженных сил Белоруссии и России наметили, на каких полигонах будут проходить маневры и какие силы к ним будут привлечены. Сценарии использования тактического ядерного оружия и нового комплекса «Орешник» так или иначе будут на повестке совместных учений, считают эксперты. Что будет отрабатывать Россия с Белоруссией на полигонах — в материале «Известий».

Цель совместных учений России и Белоруссии

Штабная тренировка представителей вооруженных сил Белоруссии и России длилась два дня и закончилась 16 января. Был отработан один из вариантов применения группировки войск в ходе совместных действий. Об этом сообщили в министерстве обороны Республики Беларусь.

Тренировка является составной частью комплекса мероприятий по подготовке к совместному стратегическому учению «Запад-2025», которое пройдет в этом году на территории Белоруссии. Анонсировал совместные маневры в октябре прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Источник изображения: iz.ru

«На учениях «Запад» будут учтены современные угрозы для Москвы и Минска, а также складывающаяся обстановка, включая ситуацию в зоне спецоперации на Украине. В ходе заседания были приняты важные решения по дальнейшему совершенствованию военной организации и повышению обороноспособности союза двух стран. Был утвержден план по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2025–2027 годы», — отметил он.

Какие общие угрозы есть у России и Белоруссии

Как объяснил «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин, штабные учения — это когда генеральные штабы двух стран собираются вместе и намечают, на каких полигонах будут проходить маневры, какие силы будут привлечены, какой будет сценарий и замысел.

— То есть учения «Запад» были проведены, но пока на бумаге, — уточнил он. — Кроме того, недавно вышел указ президента о призыве резервистов на военную службу. Их всегда вызывают на маневры, в этом нет ничего необычного. Делается это для того, чтобы на полигонах они вспомнили свои навыки, в частности как управлять самоходной артиллерией или танком.

Виктор Литовкин считает, что проведение стратегических учений демонстрирует высокую боеготовность и военную мощь России.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Источник изображения: iz.ru

— Важный нюанс, учения будут проходить параллельно с выполнением задач специальной военной операции. А это значит, что Россия, вкладывая большие силы как материальные, так и людские в боевые действия, всё еще имеет возможность проводить эти учения, — отметил эксперт.

В этом году в Белоруссии состоятся выборы главы государства, что недружественными силами может быть использовано против союзной нам республики, рассказал «Известиям» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Источник изображения: iz.ru

— Сейчас Белоруссия находится фактически в окружении недружественных стран — Украины, Польши, прибалтийских государств, — отметил он. — Враг будет пытаться в непростой предвыборный период раскачивать ситуацию изнутри и, возможно, воздействовать извне. Высокопоставленные представители силовых структур не раз говорили о таких планах. По этой причине одним из элементов маневров, скорее всего, будет отработка противодействия внутренним вызовам и проникновению диверсионно-разведывательных групп на территорию страны с целью расширения конфликта.

Эксперт также отметил, что продолжающийся вооруженный конфликт на территории Украины накладывает отпечаток на всё происходящее вокруг.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Источник изображения: iz.ru

— На учениях будут отрабатываться и современные сценарии конфликтов с задействованием беспилотных, воздушных и наземных компонентов, — уточнил он. — Также нельзя забывать, что после изменения ядерной доктрины РФ в Белоруссии было развернуто тактическое ядерное оружие. Есть и перспективы развертывания нового комплекса «Орешник». Сценарии их использования так или иначе будут отработаны. Также важно отработать переброску сил и средств — в современных условиях это, наверное, один из сложнейших компонентов при ведении боевых действий.

Кроме того, будет учитываться и развертывание новых дивизий и баз в Польше на границе с Белоруссией, отметил Роман Шкурлатов.

— Всё это не добавляет спокойствия в регионе, — сказал эксперт. — Ситуация такова, что нам надо держать свои кулаки наготове. Нападение на Республику Беларусь будет расценено как нападение на РФ, это прописано во всех наших доктринальных документах. По этой причине нам есть что отрабатывать.

Справка «Известий» Совместные стратегические учения (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Последние маневры состоялись в 2021 году. Тогда в них приняли участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Эксперты НАТО на учениях «Запад-2025»

Белоруссия уже уведомила о проведении совместных с Российской Федерацией учений «Запад-2025» и планирует пригласить в качестве наблюдателей представителей некоторых стран ЕС и НАТО. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии генерал-майор Валерий Ревенко.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Источник изображения: iz.ru

«Мы планируем пригласить делегации от наших союзников, друзей, партнеров на данное учение. Замысел вырабатывается, кого пригласить на какие этапы. Мы относимся положительно и к ряду государств — членов Евросоюза, отдельным странам — членам НАТО», — объяснил он.

Ревенко также уточнил, что в учениях «Запад-2025» примет участие более 13 тыс. человек личного состава.

Юлия Леонова

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