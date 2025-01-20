В США заявили о формирующемся лунном рынке

ispace: В области коммерческих лунных аппаратов формируется новый рынок

В настоящее время в области коммерческих лунных аппаратов формируется новый рынок, заявил глава американского подразделения японской компании ispace Рон Гаран. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Бывший астронавт НАСА прокомментировал недавний запуск на ракете Falcon 9 сразу двух лунных посадочных модулей. «Я думаю, тот факт, что у нас впервые в истории есть два лунных модуля на одной ракете, весьма существенен», — сказал руководитель.

По его словам, инвесторам необходимо увидеть больше успехов в области коммерческих лунных аппаратов, чтобы в полной мере реализовать потенциал рынка. «Этот рынок сейчас только зарождается. Он очень, очень незрелый. И одна из причин этого заключается в том, что компаниям, которые рассматривают возможность инвестирования в оборудование, эксперименты и прочее, очень сложно разместиться на поверхности Луны и на орбите вокруг нее», — добавил Гаран.

Он резюмировал, что успех каждой миссии будет укреплять уверенность инвесторов в формирующемся рынке.

15 января компания SpaceX запустила американский и японский посадочные модули на Луну.