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В США заявили о формирующемся лунном рынке

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Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

ispace: В области коммерческих лунных аппаратов формируется новый рынок

В настоящее время в области коммерческих лунных аппаратов формируется новый рынок, заявил глава американского подразделения японской компании ispace Рон Гаран. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Бывший астронавт НАСА прокомментировал недавний запуск на ракете Falcon 9 сразу двух лунных посадочных модулей. «Я думаю, тот факт, что у нас впервые в истории есть два лунных модуля на одной ракете, весьма существенен», — сказал руководитель.

По его словам, инвесторам необходимо увидеть больше успехов в области коммерческих лунных аппаратов, чтобы в полной мере реализовать потенциал рынка. «Этот рынок сейчас только зарождается. Он очень, очень незрелый. И одна из причин этого заключается в том, что компаниям, которые рассматривают возможность инвестирования в оборудование, эксперименты и прочее, очень сложно разместиться на поверхности Луны и на орбите вокруг нее», — добавил Гаран.

Он резюмировал, что успех каждой миссии будет укреплять уверенность инвесторов в формирующемся рынке.

15 января компания SpaceX запустила американский и японский посадочные модули на Луну.

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