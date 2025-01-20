Базовая общевойсковая подготовка украинских студентов будет длиться 300 академических часов

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Начали появляться подробности касательно нововведений в сфере военной подготовки на Украине.

Напомним, что согласно недавно принятому закону, срочная служба на территории нашей «западной соседки» заменяется на базовую военную службу, которую должен пройти каждый военнообязанный от 18 до 25 лет, не поступивший в высшие учебные заведения. Её срок составит 5 месяцев в условиях мирного времени и 3 в случае военного положения.

В свою очередь, для студентов предусмотрена базовая военная подготовка, которую годные к службе мужчины будут осваивать во время обучения в вузах. Её прохождение освобождает от вышеупомянутой базовой службы.

Согласно данным от Минобороны Украины, которые публикуют местные СМИ, базовая военная подготовка для студентов вузов вводится с 1 сентября текущего года и будет занимать 300 академических часов. Из них 90 часов будут посвящены теоретическим занятиям в учебных заведениях, а 210 часов — практическим тренировкам на военных объектах.

Что характерно, теория обязательна для всех студентов, независимо от пола. Практическое обучение предназначено только для мужчин, которые прошли медицинское освидетельствование и признаны пригодными к службе. Впрочем, женщины при желании могут также пройти практику, если нет противопоказаний по здоровью.

В сообщении украинского военного ведомства говорится, что в рамках подготовки студенты изучат тактику, разведку, психологию, основы военной дисциплины, оказание первой помощи и обращение с оружием.

По завершении обучения курсанты принесут военную присягу, получат сертификат и будут поставлены на воинский учет с присвоением военно-учетной специальности.

Напомним, что буквально вчера сообщалось, что за отказ от прохождения вышеупомянутой подготовки студентов могут отчислять из вуза.