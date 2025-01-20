NYT: США втайне инвестировали в развитие производства БПЛА на Украине

По данным газеты, помощь Вашингтона подразумевала также финансирование украинских производителей дронов, помощь с закупкой деталей и отправку на Украину сотрудников разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена втайне инвестировала в производство беспилотников на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.

По словам представителей американских властей, Вашингтон сделал "большие инвестиции", которые позволили Киеву "начать и расширить производство дронов". NYT пишет, что США помогли Украине разработать беспилотники нового поколения и "революционные методы ведения войн", а в конце сентября 2024 года направили транш в размере $1,5 млрд на поддержку производства БПЛА. Помощь США, о которой, в отличие от прочих поставок вооружений и выделения средств, не сообщалось, подразумевала также финансирование украинских производителей дронов, помощь с закупкой деталей и отправку на Украину сотрудников американской разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам.

"Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях", - приводит газета слова помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, отметившего "стратегическое значение" американской помощи в этой сфере. Он уточнил, что Вашингтон начал помогать Киеву в это области осенью 2022 года после первого провального контрнаступления Вооруженных сил Украины, "когда ограничения обычных возможностей Украины стали очевидны", и продолжили инвестиции после того, как и второе масштабное контрнаступление украинских военных не принесло результатов.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.