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ЦАМТО

ВВС Боливии приняли на вооружение китайские БЛА DJI Air 3

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 17 января. Командование ВВС Боливии официально приняло на вооружение и передало в строевые подразделения четыре современных беспилотных летательных аппарата DJI Air 3 китайского производства.

Как сообщает Infodefensa.com, новые дроны призваны усилить оперативные возможности ВВС Боливии, позволяя более эффективно выполнять задачи наблюдения и логистической поддержки при проведении боевых операций.

В ходе церемонии передачи новой техники была отмечена важность внедрения инновационных инструментов в повседневную деятельность ВВС Боливии и подчеркнута приверженность дальнейшей модернизации парка имеющейся техники.

Air 3 представляет собой разработанный китайской компании DJI Innovation Technology Company Limited квадрокоптер взлетной массой 720 гр. Он оснащен 1/1,3-дюймовой широкоугольной 48-мегапиксельной CMOS-камерой и 1/1,3-дюймовой 48-мегапиксельной средней телекамерой с 3-кратным увеличением. БЛА может развивать скорость до 21 м/с. Дальность полета – до 32 км, дальность передачи данных – до 20 км, высота полета – до 6000 м, продолжительность полета – 46 мин. (в режиме висения – 42 мин.).

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