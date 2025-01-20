Филиппины планируют закупить дополнительные батареи ПБРК "БраМос"

ЦАМТО, 17 января. Филиппины ведут переговоры с Индией о покупке дополнительных ракетных комплексов береговой обороны "БраМос".

По информации MaxDefense Philippines, руководство СВ Филиппин находится на продвинутой стадии переговоров с индийской компанией BrahMos Aerospace о приобретении дополнительных комплексов "БраМос".

Переговоры являются частью проекта по приобретению интегрированной береговой противокорабельной ракетной системы (ISBASMS), относящейся как к СВ, так и к Корпусу морской пехоты ВМС Филиппин. Пересмотренный проект направлен на приобретение в общей сложности девяти ракетных батарей, таким образом, расширив предыдущий проект по приобретению наземной противокорабельной ракетной системы (LBASMS), в рамках которого изначально предлагалось закупить только две батареи.

Пока не известно, будет ли проект ISBASMS реализован в рамках одного контракта или системы будут закуплены в рамках нескольких подэтапов с несколькими контрактами.

В апреле 2024 года полк береговой обороны Корпуса морской пехоты ВМС Филиппины получил первую партию оборудования в рамках подписанного в 2022 году соглашения стоимостью 375 млн. долл., предусматривающего передачу трех батарей комплексов "БраМос". Поставка включала ракеты, мобильные пусковые установки, установленные на автомобилях Tatra 6x6, и пакет интегрированной логистической поддержки (ILS).

Таким образом, если новый проект ISBASMS будет реализован полностью, Филиппины могут докупить еще шесть батарей "БраМос".

Сверхзвуковая двухступенчатая крылатая ракета "БраМос" разработана СП BrahMos Aerospace, сформированным DRDO и АО "Военно-промышленный консорциум "НПО машиностроения". Различные версии ракеты состоят на вооружении всех трех видов ВС Индии: ВВС, ВМС и СВ. ПКР способна развивать скорость до 3М, нести боевую часть массой 200-300 кг, поражать цели на дальностях до 290 км.