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ЦАМТО

The Economic Times утверждает, что Армения приобрела индийско-французские 155-мм/52 буксируемые гаубицы "Траян"

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155-мм/52 буксируемая гаубица ATAGS
155-мм/52 буксируемая гаубица ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System) разработки и производства индийской компании Kalyani Strategic Systems Ltd. (KSSL, в составе Kalyani Group). Сообщается, что 84 гаубицы ATAGS заказаны Арменией, и первые шесть из них были поставлены в 2023 году.
Источник изображения: KSSL

ЦАМТО, 17 января. Согласно опубликованной 15 января индийской газетой The Economic Times информации, Армения приобрела индийско-французские 155-мм/52 буксируемые артиллерийские системы "Траян" (Trajan) для усиления своих артиллерийских частей.

Какие-либо подробности сделки пока не сообщаются. Поставки, как ожидается, должны начаться в ближайшие месяцы.

Издание отмечает, что поставка артиллерийской системы "Траян" будет осуществляться параллельно с ранее заказанными РСЗО "Пинака" и ЗРК малой дальности "Акаш". Заказ на 155-мм/52 буксируемые орудия ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System) в статье не упоминается.

По мнению ЦАМТО, если эта информация соответствует действительности, столь скорое ожидаемое начало поставок 155-мм/52 буксируемых гаубиц "Траян" означает, что контракт был размещен, как минимум, в прошлом году. Вероятнее всего, вместе с заказом в июне прошлого года 155-мм САУ CAESAR, на базе которой создана система "Траян".

По другой версии неупоминание 155-мм/52 ATAGS могло бы означать, что на самом деле в предыдущих статьях индийских СМИ по контракту общей стоимостью 155,5 млн. долл. на поставку 90 орудий речь шла именно о "Траян". Тем не менее, данная версия имела бы смысл, если бы о контракте официально не заявлял производитель ATAGS, Kalyani Group.

Разработкой "Траян" занимались французская Nexter Systems и индийская Larsen & Toubro Limited (L&T).

Таким образом, можно предположить, что или издание The Economic Times ошиблось и речь все-таки идет о контракте на ATAGS, или орудия "Траян" были действительно заказаны дополнительно и подробности о новом заключенном контракте станут известны в ближайшее время.

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Продукция
CAESAR САУ
Компании
KSSL
Nexter
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