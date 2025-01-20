Военные сборы запаса в 2025 году: кого призовут и что взять с собой

Какие категории граждан освобождаются от прохождения и кто числится в запасе

В 2025 году в России пройдут военные сборы, соответствующий указ 16 января подписал глава государства Владимир Путин. Традиционно о них объявляют в конце зимы или начале весны. В 2024 году указ был подписан 1 марта. На данный момент сроки сборов не обозначены, обычно мероприятия длятся не более двух месяцев. Какие документы и вещи взять с собой — разбирались «Известия».

Военные сборы в 2025 году — указ Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 января, подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2025 году.

«Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Правительству России, а также органам исполнительной власти велено обеспечить выполнение мероприятий, которые связаны с призывом запасников. Указ приняли в соответствии с Федеральными законами «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе», он вступает в силу со дня опубликования.

Кто числится в запасе

После прохождения службы военнослужащие зачисляются в запас по четырем категориям: рядовой состав, младший офицерский состав, старший офицерский состав и высшие офицеры.

Кроме того, в запас зачисляют тех, кто обучался в военном вузе или колледже, прошел альтернативную гражданскую службу, освобожден от призыва или получал отсрочку до 27 лет. В состав запаса также входят те, кто не прошел военную службу без законных оснований.

На период прохождения военных сборов служащие запаса освобождаются от рабочих и учебных обязанностей с сохранением места. Кроме того, им зачисляется сумма среднего заработка или стипендия по месту постоянной учебы или работы.

Какие документы взять на военные сборы

Запасникам, которым предстоит пройти военные сборы, нужно иметь при себе паспорт, приписное свидетельство, водительское удостоверение, медицинский полис, документы с места работы и военный билет. Пакет документов следует держать в герметичной упаковке.

Телефон в качестве средства связи рекомендуется взять самый простой, который не жалко испортить или потерять.

Какие вещи взять на военные сборы

Список необходимых вещей формируется в зависимости от продолжительности предстоящих сборов. Прежде всего следует взять несколько комплектов белья, футболок, а также носки, городскую одежду, головной убор и термобелье. Запасники, уже побывавшие на сборах, советуют взять с собой подворотнички или отрез белой материи для них.

Помимо одежды нужно иметь нож, часы, зажигалку, репеллент, фонарик, полотенце, антисептические стельки, столовый и гигиенический набор.

Какие продукты и таблетки взять на военные сборы

В воинских частях всегда предусмотрен минимальный набор медикаментов, однако с собой следует взять личные лекарства, противовирусные, антисептические средства. Необходимо иметь обезболивающие медикаменты, а также лекарства для восстановления пищеварения. Будут полезны пластыри, ранозаживляющие и антигистаминные препараты.

В первые сутки военных сборов призывники должны иметь с собой запас продуктов и воды. На последующие дни с собой необходимо взять чай, кофе, соль, сахар, сгущенку, печенье и другие не скоропортящиеся продукты.

Сколько длятся военные сборы в России

Согласно ст. 54 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», продолжительность сборов не может превышать двух месяцев. С момента увольнения в запас военнослужащий может провести на сборах не более одного года. Призывать на военные сборы разрешено не более одного раза в три года.

Продолжительность военных мероприятий для запасников определяет Министерство обороны России, либо другой орган исполнительной и федеральной власти.

Кто освобождается от призыва на военные сборы

Существует несколько категорий граждан, которые освобождаются от призыва на военные сборы. В их числе женщины, граждане с тремя и более несовершеннолетними детьми, мужчины старше 30 лет, которые не проходили военную службу. Также от призыва освобождаются:

— те, кто прошли альтернативную службу;

— те, кто были уволены в запас менее двух лет назад;

— сотрудники ОВД, ФСИН, пожарники, таможенники;

— гражданский персонал вооруженных сил РФ, летчики, моряки и педагоги;

— сотрудники органов государственного и местного управления.

Алена Светунькова