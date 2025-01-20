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Военное обозрение

Китайское микроволновое оружие нацелено на уничтожение роев американских беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Китай активно создает так называемую «армию будущего», оснащая НОАК новейшими военными разработками. Все это происходит, в первую очередь, из-за угрозы военного конфликта с Соединенными Штатами, и не только по поводу Тайваня. Вашингтон уже давно официально объявил КНР своим главным стратегическим соперником.

Некоторые американские эксперты даже заявляют, что прямое военное столкновение двух сверхдержав может произойти в 2027 году. Пентагон уже неоднократно проводил компьютерное моделирование такого гипотетического конфликта США и КНР.

Недавно НОАК провела учения по тыловому обеспечению передовых частей всем необходимым. Для преодоления пересеченной местности и доставки припасов использовались экзоскелеты и роботы-собаки. Одновременно китайский беспилотник с помощью мощного лазера дистанционно уничтожил взрывоопасный предмет, ранее обнаруженный сенсорами другого БПЛА.

Вообще, Китай уделяет особое внимание боевому применению беспилотников, как и противодействию им. В этом месяце газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что китайские ученые добились значительного прорыва в разработке компактного высокомощного микроволнового оружия (НРМ), способного генерировать электромагнитные импульсы направленного действия, сравнимые с ядерным взрывом. В отчёте SCMP упоминается, что HPM может генерировать электрические поля напряжением до 80 000 вольт, сравнимые с электромагнитными импульсами, возникающими при ядерных взрывах.

Согласно отчёту, в оружии используется технология передачи с фазированной решёткой для точной фокусировки энергии, что увеличивает дальность и силу удара, а также позволяет одновременно атаковать несколько целей. Во время испытаний оружие выдержало более 5000 импульсов полной мощности без сбоев, сохраняя близкую к 100% эффективность работы.

SCMP отмечает, что разработка этого оружия является частью усилий Китая по противодействию потенциальным угрозам со стороны вооружённых сил США, которые планируют разместить высокоточное оружие в Индо-Тихоокеанском регионе. Прежде всего, НРМ способны поражать так называемые рои дронов, когда противник атакует цели очень большим количеством БПЛА. Сбить их все «традиционными» ЗРК невозможно. С этой задачей как раз и сможет справиться новейшее микроволновое оружие.

Кроме того, в отчете SCMP отмечено, что НОАК также разрабатывает противоспутниковое оружие, предназначенное для поражения спутников связи, таких как Starlink, которые сыграли важную роль в военном конфликте на Украине. Это достижение является важным шагом в развитии военной техники Китая и повышает его стратегические возможности в области радиоэлектронной борьбы.

Китай активно развивает противокосмические возможности наземного и космического базирования, высокочастотное оружие является частью этого арсенала. В статье, опубликованной в «Журнале стратегических исследований» в августе 2024 года, отмечается, что КНР разрабатывает микроволновое оружие наземного и космического базирования в рамках своей стратегии противокосмической борьбы с «мягким» поражением, нацеленной на спутники с минимальным риском эскалации. Это оружие, наряду со средствами радиоэлектронной борьбы и кибернетическими инструментами, позволяет осуществлять обратимые или долгосрочные разрушения, не создавая обломков и не провоцируя ответные действия потенциального противника.

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