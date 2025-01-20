Войти
ЦАМТО

На Севмаше продолжается масштабное обновление кранового оборудования

663
0
0
ПО "Севмаш"
ПО "Севмаш".
Источник изображения: flotprom.ru

ЦАМТО, 17 января. На АО "ПО "Севмаш" продолжается масштабное обновление кранового оборудования за счет собственных средств по программе модернизации Объединенной судостроительной корпорации.

В цехах и на территории вводятся в эксплуатацию новые мостовые и портальные краны.

Новое оборудование поступило в корпусно-сварочное производство. В цехе установлены три мостовых крана – 5-тонный и два 15-тонных. После завершения пуско-наладочных работ грузоподъемная техника будет предъявлена приемосдаточной комиссии. В этом году планируется смонтировать еще три крана грузоподъемностью 5 тонн. Вся техника российского производства.

Кроме того, на набережной №1 завершаются работы по монтажу нового портального крана грузоподъемностью 10 тонн. Смонтировано стреловое устройство, работы проводились при участии специалистов воднотранспортного цеха Севмаша. После этого будут проведены пусконаладочные работы. Планируется, что в этом году на набережной №3 также будет установлен новый портальный кран грузоподъемностью 50/10 тонн. Специалисты приступили к укрупненной сборке конструкций.

Отметим, что масштабное обновление производственных мощностей реализуется также в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", реализуемой при участии Минпромторга и ОСК. Выполнен большой объем работ. Так, на Севмаше созданы современные специализированные производства по изготовлению, испытанию и достройке АПЛ 4-го и 5-го поколений, изготавливаются нестандартные морские технические средства под технические требования общества (плавдок "Сухона" – строится по доковой программе ОСК) и многое другое. При модернизации применяется оборудование от ведущих российских компаний.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Севмаш
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 20:19
  • 3
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье
  • 20.01 19:50
  • 198
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 20.01 18:19
  • 0
Беларусь – агрессор, Польша – жертва
  • 20.01 17:24
  • 18
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 20.01 12:27
  • 2
Запуски New Glenn и SpaceX Starship: космический аппарат Маска потерпел крушение, испытания ракеты Безоса были более успешными
  • 20.01 11:22
  • 1
В Новосибирске создали новый вариант космического водного двигателя
  • 20.01 06:48
  • 1
Система SkyOS позволит управлять боевым вертолетом даже новичку
  • 20.01 05:51
  • 7043
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 10:04
  • 1455
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 18.01 04:58
  • 1
РФ готова продолжить сотрудничество с ЦАР в сфере безопасности, оказывать гумпомощь поставками зерна - Путин
  • 17.01 16:50
  • 5
В США ремонт «Адмирала Нахимова» назвали тщеславным проектом
  • 17.01 16:44
  • 2
Аналог "Арматы" из КНДР - танк М2020 обрел комплекс, сбивающий дроны и ПТУР
  • 17.01 12:38
  • 0
Подведение итогов – результат один, а мнения разные
  • 17.01 12:23
  • 7
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 16.01 22:50
  • 1
Rheinmetall поставит ВС Германии мобильные пункты оказания медицинской помощи