На Севмаше продолжается масштабное обновление кранового оборудования

ЦАМТО, 17 января. На АО "ПО "Севмаш" продолжается масштабное обновление кранового оборудования за счет собственных средств по программе модернизации Объединенной судостроительной корпорации.

В цехах и на территории вводятся в эксплуатацию новые мостовые и портальные краны.

Новое оборудование поступило в корпусно-сварочное производство. В цехе установлены три мостовых крана – 5-тонный и два 15-тонных. После завершения пуско-наладочных работ грузоподъемная техника будет предъявлена приемосдаточной комиссии. В этом году планируется смонтировать еще три крана грузоподъемностью 5 тонн. Вся техника российского производства.

Кроме того, на набережной №1 завершаются работы по монтажу нового портального крана грузоподъемностью 10 тонн. Смонтировано стреловое устройство, работы проводились при участии специалистов воднотранспортного цеха Севмаша. После этого будут проведены пусконаладочные работы. Планируется, что в этом году на набережной №3 также будет установлен новый портальный кран грузоподъемностью 50/10 тонн. Специалисты приступили к укрупненной сборке конструкций.

Отметим, что масштабное обновление производственных мощностей реализуется также в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", реализуемой при участии Минпромторга и ОСК. Выполнен большой объем работ. Так, на Севмаше созданы современные специализированные производства по изготовлению, испытанию и достройке АПЛ 4-го и 5-го поколений, изготавливаются нестандартные морские технические средства под технические требования общества (плавдок "Сухона" – строится по доковой программе ОСК) и многое другое. При модернизации применяется оборудование от ведущих российских компаний.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".