Ситуация вокруг Украины обусловит существенный рост мировой торговли оружием в ближнесрочной перспективе

ЦАМТО, 17 января. В 2022-2024 гг. Украина стала крупнейшим в мире получателем основных систем обычных вооружений в рамках оказания Киеву военной помощи.

Поскольку поставки Украине осуществлялись преимущественно в рамках оказания военной помощи, речь идет именно о крупнейшем в мире получателе вооружений, а не импортере ВиВТ.

С полным основанием можно утверждать, что поставки бывших в употреблении устаревших вооружений Украине инициировали масштабную программу по перевооружению, прежде всего, стран коллективного Запада. США также организовали масштабную поставку ВСУ б/у техники из наличия Минобороны и заключили за время проведения СВО многомиллиардные контракты с американским ОПК на их замену более совершенным вооружением.

Большая часть поставляемых на Украину основных систем вооружений – это вооружения из наличия ВС соответствующих стран, то есть бывшее в эксплуатации вооружение, которое изымается со складов Минобороны, либо берется непосредственно из войсковых частей. Параллельно Украине поставляются новые вооружения с предприятий ОПК стран "западной коалиции" (лидером здесь являются США).

Следует также отметить, что ряд стран решает проблемы перевооружения за счет Германии, которая реализует схему кругового обмена поставленной ВСУ старой бронетехники странами-донорами на более современные образцы. Такую схему Германия реализует с Чехией, Словакией, Грецией и рядом других стран.

Как уже было сказано выше, в 2022-2024 гг. Украина стала крупнейшим в мире получателем (не импортером) основных систем обычных вооружений в рамках оказания Киеву военной помощи. Этот объем помощи по основным системам вооружений уже превысил 100 млрд. долл. (и это при том, что Украине передано значительное количество устаревших вооружений по остаточной стоимости).

По оценке ЦАМТО, масштабная накачка оружием Украины приведет к значительному росту мирового экспорта/импорта ВиВТ в ближнесрочной перспективе (на горизонте предстоящих четырех лет).

Оголтелая и бездумная накачка оружием Украины приведет к еще большей эскалации конфликта и огромным жертвам. Обезумевший "коллективный запад" во главе с США взял четкий курс на максимально возможное истощение и ослабление России за счет уничтожения Украины – войну "до последнего украинца".

Западные страны поставляют оружие на Украину в рамках оказания военной помощи. Оказание военной помощи по факту не является торговлей оружием, поскольку передача оружия осуществляется не за деньги в рамках заключенных контрактов, а по большей части безвозмездно. Но и здесь есть исключения. Например, очень крупный коммерческий контракт с Украиной заключила Польша на поставку самоходных гаубиц "Краб", со Словакией заключен коммерческий контракт на поставку САУ "Зузана-2" (поэтому эти контракты с учетом их коммерческой составляющей внесены ЦАМТО в расчет по экспорту/импорту вооружений). На текущий момент накопилось уже достаточное количество коммерческих контрактов на поставку вооружений Украине.

Передача ВСУ устаревших ВиВТ означает, что восполнение запасов вооружений, переданных из наличия, потребует гораздо больших затрат. Безусловно, некоторые системы вооружений, переданные Украине, являются современными и дорогостоящими (прежде всего, это касается поставок из США, Германии, Франции). Но суммируя все передачи вооружений в целом, можно отметить, что устаревшее вооружение преобладало.

То есть для паритетной количественной замены переданного вооружения более современным, только для восстановления арсеналов вооружений западных стран, потребуется гораздо большая сумма. Это стремительно разогреет рынок вооружений, а основным бенефициаром лавинообразного спроса станут США, еще более укрепив свои лидирующие позиции на мировом рынке оружия.

По оценке ЦАМТО, ситуация вокруг Украины обусловит ежегодный рост мировой торговли оружием в ближнесрочной перспективе (на горизонте трех-четырех лет) на уровне около 15-20% (за счет объемов оказания военной помощи Украине в период с февраля 2022 года по декабрь 2024 года). Это колоссальный фактически одномоментный рост стоимостного объема мирового рынка оружия, основным бенефициаром которого станут США в части заключения новых контрактов на поставку более современных вооружений странам "западной коалиции" для замены переданных Украине по большей части устаревших вооружений.

В целом по странам-донорам Украины стоимостной объем дополнительных закупок вооружений по импорту только для восполнения арсеналов (то есть только для компенсации поставок вооружений Украине в период 2022-2024 гг. в качестве военной помощи) составит до 100 млрд. долл. Согласно официальным данным, именно этот объем военной помощи оказали страны коллективного Запада Украине в период с февраля 2022 по декабрь 2024 года. На самом деле, стоимостной объем закупок ВиВТ будет значительно выше (возможно, в разы), поскольку большая часть вооружений поставлялась Киеву по остаточной стоимости, а западные страны практически переходят на рельсы милитаризации и им требуется не только восполнение запасов арсеналов вооружений, а их серьезный количественный и качественный рост.

Статистика ЦАМТО подтверждает "разогрев" рынка вооружений в ближнесрочной перспективе, спусковым механизмом которого стала ситуация вокруг Украины.

По оценке ЦАМТО, в 2025 году, в случае соблюдения изначально заявленных графиков поставок (по уже заключенным контрактам) объем мирового экспорта/импорта вооружений может составить около 120 млрд. долл. (против рекордного уровня в 111,615 млрд. долл. в 2024 году).

В последующие два года (по текущему портфелю заказов) объем продаж прогнозируется в следующих объемах – 126,6 млрд. долл. в 2026 году и 145,7 млрд. долл. в 2027 году.

В 2028 году, если мировая экономика избежит возможных новых потрясений, объем мирового экспорта/импорта вооружений может достичь 179 млрд. долл., причем это оценка по состоянию на декабрь 2024 года.

Если взять за базу рекордный ежегодный объем мирового экспорта/импорта вооружений в 2024 году (111,6 млрд. долл.), то уже по состоянию на текущий момент за предстоящий 4-летний период объем экспорта/импорта вооружений превысит объем экспорта, рассчитанный по годовому показателю 2024 года, на 125 млрд. долл. (8,4+15,0+34,1+67,4 млрд. долл.).

За счет новых заключенных контрактов в 2025-2028 гг. со сроком исполнения до конца 2028 года, эта цифра может значительно возрасти.

Для справки: общий объем "переходящих" потенциальных контрактов на ближайшую перспективу на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию на конец 2024 года ЦАМТО оценивает в сумму 417 млрд. долл.

Более подробный аналитический материал с большим количеством таблиц будет опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" №1, 2025.