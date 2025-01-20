Маск: крушение Starship не повлияет на планы по колонизации Марса

он пояснил, что любой отдельный запуск космического корабля "не очень важен"

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Крушение прототипа космического корабля Starship аэрокосмической компании SpaceX во время седьмого испытательного запуска не повлияет на планы по колонизации Марса. Об этом заявил Илон Маск.

"Кажется, мне следует более подробно объяснить, каков план полета на Марс. Любой отдельный запуск [космического корабля] не очень важен", - написал Маск в Х. Он пояснил, что имеет значение именно "ожидаемая дата, когда Марс станет самоподдерживающейся цивилизацией".

Программа седьмого полета была значительно расширена по сравнению с предыдущими. SpaceX рассчитывала отправить на околоземную орбиту новое поколение прототипа со значительными улучшениями конструкции корабля. Планировалось также вывести на орбиту 10 симуляторов спутников системы связи Starlink. Однако в четверг при наборе высоты произошло "быстрое незапланированное разрушение Starship".

Несмотря на потерю корабля, компании удалось осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. В ходе прошлого запуска сделать это не получилось, тогда ускоритель, спустившись с высоты около 100 км, приводнился в Мексиканском заливе.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 т.