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Умная одежда начала вырабатывать энергию при ношении

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Фото: Henrique Wink Reis / NC State University
Фото: Henrique Wink Reis / NC State University.

Создан материал для умной одежды, способный вырабатывать энергию

Специалисты Университета штата Северная Каролина (США) разработали материал, который может генерировать энергию. Об этом сообщается на сайте организации.

Ученые применили при создании материала знание об амфифилах — поверхностно-активных веществах, имеющих разную полярность. Им удалось разработать технологию сбора статического электричества и сохранения энергии, которую можно использовать для питания гаджетов или умной одежды.

«Мы обнаружили, что амфифильные материалы не только приятны на ощупь, но и могут генерировать до 300 вольт, что замечательно для небольшого куска материала», — заметила исследователь Лилиан Сяо. Электричество вырабатывается во время трения частей материала друг о друга, что неизбежно происходит при ношении одежды.

При этом разработанный материал имеет поверхность с низким коэффициентом трения, что делает изготовленную на его основе одежду удобной для пользователя. «Оптимальный баланс между трением, необходимым для генерации мощности, и сохранением комфорта пользователя имеет первостепенное значение», — заявил соавтор исследования Саад Хан. В Университете штата Северная Каролина заявили, что открыты для сотрудничества с коллегами и производителями умной одежды.

В декабре исследователи из Департамента робототехники и мехатроники в DGIST разработали трехмерный растягивающийся пьезоэлектрический сборщик энергии, который преобразует движения тела в электричество. Устройство оказалось пригодным для носимых технологий.

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Страны
США
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