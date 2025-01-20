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ЦАМТО

Дания планирует построить военную авиабазу на западе Гренландии

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Остров Сторо, Гренландия
Остров Сторо, Гренландия.
Источник изображения: © flickr.com / Lwp Kommunikáció

ЦАМТО, 17 января. Дания планирует построить военную авиабазу на западе Гренландии для "демонстрации силы", а также увеличить личный состав главного штаба Арктического командования ВС в гренландской столице Нуук.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал TV2 со ссылкой на засекреченный доклад датских ВС.

В распоряжении телеканала оказался 22-страничный засекреченный доклад командования ВС Дании, посвященный расширению возможностей армии для решения задач в Арктике и Северной Атлантике. По данным TV2, этот документ был разработан в сентябре 2024 года.

"Базу планируется построить в районе н.п. Кангерлуссуак для обеспечения готовности к отражению атак и отстаиванию суверенитета, а также демонстрации силы... в пределах территории Королевства Дания", – приводит телеканал фрагмент доклада.

Согласно докладу, база сможет вместить до 94 человек. Предполагается, что база будет способствовать усилению защиты критической инфраструктуры Гренландии, подводных кабелей, электростанций, нефтехранилищ и других уязвимых объектов.

Кроме того, как сообщает телеканал, в докладе говорится о создании в Гренландии мобильной военной базы, которую можно перемещать при помощи транспортных самолетов.

"В докладе также говорится о намерении вооруженных сил расширить штаб-квартиру арктического командования в Нууке, которая сегодня вмещает около 70 сотрудников, еще примерно на 58 человек", – цитирует "РИА Новости" сообщение TV2.

Согласно телеканалу, в докладе также большое внимание уделяется спутниковой связи и наблюдению.

Как напоминает агентство, в начале января телеканал TV2 сообщил, что Дания планирует вложить более 2 млрд. долл. в укрепление своего военного присутствия в Арктике. Согласно правительству, деньги должны пойти на приобретение дополнительных кораблей, беспилотников дальнего действия и двух дополнительных санных групп для патруля "Сириус".

В начале мая 2024 года глава датского Минобороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что правительство страны рассматривает вопрос об усилении военного присутствия в Гренландии. Отмечалось, что среди прочего рассматривается возможность размещения частей Арктического командования в Кангерлуссуаке. Т.Поульсен подчеркнул, что рассматривается вопрос о том, каким образом вооруженные силы будут развивать местный аэродром.

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