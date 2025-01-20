Великобритания рассмотрит варианты размещения военных баз на Украине

ЦАМТО, 17 января. Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонительной инфраструктуры, включая военные базы, сообщило британское правительство.

В четверг Кабмин Соединенного Королевства опубликовал соглашение о "столетнем партнерстве" с Киевом.

"Участники (соглашения) изучат варианты размещения и поддержания на Украине оборонной инфраструктуры, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения и резервные хранилища военной техники", – цитирует "РИА Новости" декларацию, которая является приложением к соглашению.

Лондон и Киев также договорились углубить сотрудничество в области вооружений для нанесения дальних ударов, комплексной противовоздушной и противоракетной обороны и "создания арсеналов вооружений для поддержки сдерживания".

В ближайшие недели Великобритания поставит на Украину 150 артиллерийских стволов, отлитых британской компанией Sheffield Forgemasters, которая принадлежит Минобороны страны, объявил по итогам подписания соглашения о "столетнем" партнерстве с Украиной премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Мы также стимулируем британскую промышленность, и сегодня я рад сообщить, что мы предоставим Украине 150 артиллерийских стволов, изготовленных Sheffield Forgemasters", – сказал К.Стармер на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции

По его словам, "впервые за более чем 20 лет эти стволы произведены в Соединенном Королевстве", они начнут прибывать на Украину "уже через несколько недель".

Кроме того, Великобритания поставит Украине новую мобильную систему противовоздушной обороны.

"Я также могу объявить, что мы будем поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны", – сказал К.Стармер на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции.

Он отметил, что разработка новой системы, ориентированной на нужды Украины, закреплена за Великобританией, а финансирование – за Данией. К.Стармер добавил, что Британия также продолжит обучение украинских военнослужащих.

Премьер напомнил о выделенных Великобританией на 2025 год трех миллиардах фунтов стерлингов на военную помощь Украине, а также о кредите Киеву в 2,2 миллиарда фунтов стерлингов, который будет выплачен не Украиной, а за счет процентов с замороженных российских активов.

Владимир Зеленский и британский премьер Кир Стармер подписали в четверг соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритании. Позднее глава киевского режима заявил, что в договоре имеется секретная часть.