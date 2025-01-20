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ЦАМТО

Белоруссия работает над созданием ракетного комплекса ближнего действия

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Дмитрий Пантус
Дмитрий Пантус.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 января. Председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус сообщил, что ОПК страны работает над созданием белорусского ракетного комплекса ближнего действия, передает "РИА Новости".

"Мы смотрим вперед в данном направлении и уже сейчас работаем над созданием комплекса ближнего действия, в основу которого войдут те унифицированные решения, которые получились у нас в части создания комплекса средней дальности", – сказал Д.Пантус в интервью телеканалу "Первый информационный".

Он напомнил, что в 2024 году завершилось создание зенитного ракетного комплекса средней дальности Бук-МБ2 с белорусской ракетой. Д.Пантус подчеркнул, что над созданием этой ракеты белорусские оружейники работали несколько лет, а прошлый год стал годом итоговых испытаний. Ракетный комплекс принят на вооружение.

В декабре Госкомвоенпром сообщил, что успешно провел завершающий этап испытаний белорусской зенитной управляемой ракеты 9М318, которая увеличила зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 км.

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