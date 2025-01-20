ВС Хорватии приняли первую партию бронемашин "Брэдли"

ЦАМТО, 17 января. Минобороны Хорватии сообщило о состоявшейся 14 января официальной церемонии передачи ВС страны первой партии из четырех БМП "Брэдли" M2A2 ODS, полученных из состава ВС США.

В мероприятии на военной базе в Нашице принял участие заместитель премьер-министра - министр обороны Иван Анушич.

Восстановление переданных из состава ВС США ББМ "Брэдли" M2A2 ODS проводится на предприятии хорватской компании Djuro Djakovic Special Vehicles (DDSV) в Славонски Брод. К настоящему времени для выполнения ремонтных работ переданы 44 бронемашины. На сегодняшний день восстановлено 8 бронемашин, четыре из которых переданы для обучения личного состава. Еще четыре должны быть поставлены к концу января.

С октября 2024 года инструкторы из BAE Systems проводят обучение личного состава ВС Хорватии техническому обслуживанию и применению техники.

Как заявил в ходе церемонии министр обороны, Хорватия выполнила обязательство перед НАТО и увеличила расходы на оборону до 2% ВВП. При этом 29% средств направляется на модернизацию вооруженных сил, что превышает минимальный целевой показатель альянса в 20%. В перспективе оборонные расходы планируется увеличить до 3% ВВП.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Хорватии в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг по поставке, ремонту/модернизации и обслуживанию 76 БМП M2A2 "Брэдли" ODS, включая 84 пулемета M240; 1103 ракеты TOW-2A Radio Frequency (RF); 100 ракет TOW-2B Radio Frequency (RF); 500 ракет TOW Bunker Buster (BB) Radio Frequency (RF), другого оборудования; боеприпасов и услуг.

Правительство Хорватии одобрило закупку M2A2 "Брэдли" ODS из состава ВС США в январе 2022 года и предоставило разрешение Министерству обороны на проведение данной процедуры в период с 2023 по 2027 гг.

В итоге Хорватия приняла предложение правительства США о передаче 89 находящихся на хранении M2A2 "Брэдли", запасных частей и сопутствующего оборудования. Поставка выполняется в рамках программы "Избыточное военное имущество". В соответствии с планами, 62 бронемашины должны быть восстановлены на предприятии компании Djuro Djakovic Special Vehicles (DDSV) в Славонски Брод. Еще 22 машины будут использованы в качестве источника запчастей, а пять в качестве учебных.

Общая стоимость программы приобретения БМП "Брэдли" составляет 196,4 млн. долл., из которых 51,2 млн. долл. предоставлены в качестве помощи правительством США, а остальные расходы (145,2 млн. долл.) будут покрываться за счет средств Хорватии в течение пяти лет (2022-2027 гг.). Поставка всех 89 машин должна быть завершена в 2026 году.