Обнаружит, рассчитает и выстрелит: что сможет "умный прицел" от "Калашникова"

Концерн "Калашников" запатентовал систему для управления огнем стрелкового оружия. "Умный прицел" не только обнаружит и распознает цель, но и самостоятельно откроет огонь — бойцу нужно лишь навести автомат в точку, указанную на дисплее. ТАСС — об истории интеллектуальных систем прицеливания и новых разработках российских оружейников

О том, что в России разрабатывается система управления огнем для стрелкового вооружения, рассказывал в 2023 году в интервью ТАСС индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Она, в частности, не позволит произвести выстрел до тех пор, пока марка прицела не совместится с целью, — уточнил Оздоев. — В перспективе система будет выполнять достаточно большой спектр задач, которые сегодня целиком лежат на стрелке. Это обнаружение цели, ее захват в прицел, введение поправок по текущим метеоданным и многое другое".

В январе 2025 года стало известно, что "Калашников" запатентовал систему, управляющую огнем стрелкового оружия. Из ее описания следует, что новинка не только сможет самостоятельно обнаруживать и распознавать цели благодаря машинному обучению, но и поможет стрелку произвести точный выстрел. Модуль, включающий в себя теле-, тепловизионную часть и электронику, размещается на месте традиционного прицела. Дальномерный модуль крепится на оружии в районе цевья. Спусковой механизм имеет электропривод, позволяющий совершать выстрелы по командам электроники. "Система автоматизированного управления выполнена с возможностью автоматизированной стрельбы при совмещении прицельной марки с распознанной целью", — говорится в описании изобретения к патенту.

© Акционерное общество "Концерн "Калашников"/ Роспатент Источник изображения: © Акционерное общество "Концерн "Калашников"/ Роспатент

Разработчики провели лабораторные и полевые испытания макетного образца комплекса. Они показали, что стрелок поразит головную мишень на расстоянии 300 м с первого выстрела с вероятностью в 1,6 раза выше, нежели без помощи инновационной системы. За счет высокой степени автоматизации всех процессов эффективность стрелкового комплекса будет существенно выше, чем традиционных образцов оружия.

Прицел, который стрелял сам по себе

Первым "умным прицелом" для стрелкового оружия может считаться разработка американской компании TrackingPoint. В 2013 году она продемонстрировала оружейную систему из снайперской винтовки, дооснащенной специальным оборудованием, позволяющим значительно повысить точность выстрелов. Стрелок видит цель на дисплее компьютеризированного прицела и отмечает ее нажатием кнопки рядом со спусковым крючком. Система начинает отслеживать отмеченную точку, автоматически учитывая дальность до цели, метеоусловия и прочие параметры. После того как стрелок принимает решение поразить цель, он старается навести прицельную марку на отмеченную ранее точку, а "умный прицел" самостоятельно делает выстрел в момент наиболее точного совмещения марки и точки. Таким образом даже новичок может совершить точный выстрел на дальней дистанции.

Судьба стартапа сложилась печально. В 2015 году портал The Verge рассказал, что ряд технических проблем (к примеру, сложность приведения оружия к нормальному бою) остался нерешенным. Всплеск медийной популярности TrackingPoint и интерес к стартапу со стороны Пентагона сменились спадом, компанию покинули ключевые сотрудники. В 2018 году активы разработчика были куплены производителем оружейных аксессуаров.

Хакнуть винтовку

Журнал Wired опубликовал в 2015 году материал, в котором рассказывалось о возможности удаленного взлома американской "умной винтовки" TrackingPoint. Хакерами использовался ряд уязвимостей беспроводного канала связи, применяемого для записи выстрелов на смартфоны и планшетные компьютеры. Итогом могло стать вмешательство в работу оружия - от незаметного изменения настроек для того, чтобы винтовка постоянно промахивалась, до полного удаления всего встроенного программного обеспечения и блокировки системы паролем. Например, таким образом в настройках можно изменить массу пули с 11 г до немыслимых 32 кг - соответственно, прицел будет ошибочно просчитывать траекторию ее полета. К счастью, разработчики сконструировали винтовку так, что она физически не сможет сделать выстрел, если стрелок не удерживает спусковой крючок нажатым. Энтузиасты, которые обнаружили уязвимость, пытались связаться с представителями TrackingPoint, однако те не ответили. Возможно, молчание было связано с трудностями, которые разработчик интеллектуального прицела уже испытывал на тот момент.

Сегодня под "умными прицелами" подразумевают различные прицельные системы для стрелкового оружия, не только помогающие метко стрелять, но и повышающие ситуационную осведомленность бойцов. К примеру, изделие израильской компании Elbit Systems, показывающее различные тактические метки, так и называется — SmartSight ("Умный прицел"). SmartSight является частью системы Torch-X Dismounted, в которую входят командирские очки с дисплеем, планшетные компьютеры рядовых, цифровые средства связи. Другая израильская компания, SmartShooter ("Умный стрелок"), производит системы серии SMASH, предназначенные для установки на штурмовые и снайперские винтовки. Системы состоят из блока с коллиматорным прицелом, а также дополнительных элементов управления. Принцип действия схож с TrackingPoint: после того как стрелок указывает системе выбранную цель, SMASH начинает ее сопровождать, показывая на дисплее вычисленную точку, на которую нужно наводиться. При этом цель может быстро двигаться, а система будет постоянно указывать область прицеливания с учетом упреждения. Стрелку остается лишь нажать и удерживать спусковой крючок, и SMASH произведет выстрел в нужный момент. Производитель утверждает, что система может устанавливаться на различное оружие за несколько минут. Существует вариант SMASH для дистанционно управляемых боевых модулей.

"Стрельба с этим прицелом — как компьютерная игрушка"

Россия наряду с другими странами выпускает интеллектуальные прицелы, позволяющие упростить подготовку оружия к точному выстрелу. Пример такого изделия — дневной прицел переменной кратности ПО315Д Новосибирского приборостроительного завода (в составе холдинга "Швабе" Ростеха). Он оснащен дальномером, баллистическим вычислителем, обеспечивает автоматический ввод и корректировку точки, в которую будет осуществлен выстрел.

Специалист по стрелковому вооружению, руководитель канала Lazarev Tactical Константин Лазарев в беседе с ТАСС заметил, что российская компания Dedal-NV уже длительное время выпускает "умный" снайперский прицел. "Конечно, он за тебя кнопку спуска не нажимает и точки на прицеле не рисует, но, обладая информацией о боеприпасе и рядом других факторов, он дает стрелку информацию, какие поправки стрелку нужно внести, чтобы его пуля прилетела в нужную цель, — рассказал эксперт. — Я с помощью этого прицела стрелял из винтовки калибра 12,7 мм на дистанции 1 100 м. Для меня это очень много, я не снайпер, но я попадал. Стрельба с этим прицелом — как компьютерная игрушка, очень простое занятие. Тебе не нужно прикладывать практически никаких усилий, главное — плавно и грамотно обработать спуск. В этом плане такие прицелы очень упрощают жизнь".

Дронобой

Константин Лазарев выразил мнение, что система, подобная инновационной разработке "Калашникова", теоретически способна многократно повысить эффективность ведения огня из различного оружия. Эксперт считает, что изделиями этого типа вооружат прежде всего спецподразделения ввиду значительной стоимости систем такого класса. "Профессионалу с большим опытом такой прицел будет, скорее всего, оказывать большую помощь, потому что он будет как минимум сокращать время на прицеливание", — отметил Лазарев. Также, по мнению специалиста, прицел упростит боевую работу военнослужащих, так как возьмет на себя расчеты, необходимые для стрельбы.

"Если оснащать такими прицелами стрелковое оружие, то приоритетной целью будет БПЛА, — поделился он мнением, добавив, что "умный прицел" должен справляться с анализом траектории движения беспилотника с высокой скоростью, что является сложной задачей. "Нужно рассчитать и скорость его движения, двигается ли он на тебя или вбок, на какой высоте находится, — сказал эксперт. — Работает тот же FPV-дрон очень быстро. Система должна в краткое время сопоставить огромное количество факторов и позволить военнослужащему сделать выстрел".

"Как показала практика, из стрелкового нарезного оружия — автоматов калибра 5,45 мм — БПЛА можно сбивать. Основная сложность — в правильном прицеливании, и здесь один из самых сложных факторов — упреждение их движения. Если рассматривать этот прибор как единицу, которая будет передаваться в подразделение и будет закреплена за человеком, который будет осуществлять противодронную борьбу, — это более чем целесообразно и обоснованно", — предположил Лазарев.

Подобные интеллектуальные прицельные системы были бы особенно полезны для крупнокалиберных пулеметов, установленных на боевой технике. "Там такая система была бы более чем применима и эффективна для борьбы прежде всего с летающими целями, но и с техникой противника, живой силой", — заключил эксперт.

Виктор Бодров