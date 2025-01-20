Economist: украинская бригада, подготовленная во Франции, потерпела крах

Бригада ВСУ, подготовкой которой занималась Франция, потерпела полный крах, сообщает Economist. Во время обучения во Франции дезертировали 50 солдат, а за всё время существования бригады почти треть — 1,7 тысяч человек — самовольно покинула часть, отмечается в материале.

Скандал выявил серьезные недостатки в военном командовании Украины

О формировании 155-й армейской бригады Украины было объявлено на церемонии, посвященной годовщине Дня Д, в Нормандии в июне прошлого года. Оплаченная, обученная и оснащенная Францией, она стала демонстрацией поддержки НАТО, первой из 14 новых бригад, которые, как надеялся Владимир Зеленский, будут финансироваться западными союзниками. Ее развертывание шесть месяцев спустя обернулось катастрофой.

Начиная с ноября, статьи Юрия Бутусова, основателя новостного веб-сайта Censor.net, раскрывали грубую бесхозяйственность: 1700 человек, около трети бригады, ушли в самоволку (некоторые вернулись в свои старые подразделения), а 50 дезертировали во Франции. Франция поставила обещанные гаубицы "Цезарь", бронетранспортеры и противотанковые ракеты, но Украина не предоставила необходимые беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. По возвращении бригада была разделена: подразделения и снаряжение переданы в другие бригады, подготовленные специалисты переведены в пехотные взводы, а случаи дезертирства участились на фоне отправки неопытных подразделений на передовые позиции и тяжелых потерь.

Бутусов отмечает, что все семь новых бригад, сформированных Украиной в 2024 году, столкнулись с аналогичными проблемами при первом развертывании. Но дезертирство 155-го полка высветило трудности в процессе мобилизации на Украине, бездействие высшего командования и растущую тревогу союзников, которые поддерживают военные действия, но не имеют права голоса в формировании стратегии. Говорят, что 155-я бригада обошлась примерно в 900 миллионов евро (930 миллионов долларов). “Хорошо это или плохо, но все решения принимает Украина”, — говорит Джеффри Эдмондс, бывший сотрудник Пентагона, ныне работающий в Центре новой американской безопасности, аналитическом центре в Вашингтоне.

Командир 155-го батальона с позывным "Ник" сказал, что в прошлом году он обучил три группы новобранцев, но затем их отправили в другие бригады. Когда 155-ю бригаду послали во Францию, то привезли необученных новобранцев. Только дюжина солдат его подразделения имели боевой опыт до отправки во Францию. Возвращение бригады было беспорядочным; некоторые офицеры остались для прохождения дополнительной подготовки. Ника и его солдат немедленно отправили в районы ожесточенных боев. В какой-то момент он лично повел десять человек отвоевывать позицию, чтобы продемонстрировать тактику солдатам, не имевшим опыта.

Говорят, что сейчас Зеленский курирует расследование "злоупотреблений властью", чтобы успокоить французов. Генерал Михаил Драпатый, назначенный командующим сухопутными войсками Украины в ноябре, подчеркнул, что французская сторона “полностью выполнила свои обязательства перед Украиной”. Он пообещал укрепить офицерский состав бригады и призвал солдат обращаться к нему напрямую.

Но для Бутусова эти проблемы свидетельствуют о провалах в высшем командовании Украины. Новый закон о мобилизации, принятый прошлой весной, не остановил людей, которых призывали в срочном порядке прямо на улице; в прошлом году число случаев дезертирства возросло. Некоторые генералы закрывают глаза на плохие новости: во внутреннем отчете оценка бригады как “неудовлетворительная” была изменена на “удовлетворительную” перед ее развертыванием. Другие обвиняют подчиненных. После разразившегося скандала начальник бригады был уволен.

Многие утверждают, что армия должна усиливать существующие бригады, а не формировать новые. Командиры неохотно расстаются со своими лучшими солдатами, поэтому новые бригады с трудом привлекают ветеранов. Америка пообещала создать две новые бригады, а Германия — одну, но из-за того, что оба правительства находятся в переходном периоде, сроки стали неопределенными. После встречи с Макроном в декабре Зеленский объявил, что Франция создаст вторую бригаду; Франция говорит, что это все еще “обсуждается”. Скандал привел к тому, что Зеленский отдал приказ о временном прекращении развертывания новых бригад.

Ник беседовал с The Economist в полночь по видеосвязи из своего бункера в трех километрах от линии фронта. Экран позади него показывал поле боя и знамя 155-й бригады с эмблемой в виде скорпиона. Бригада тренируется в полевых условиях. По-прежнему фиксируются случаи дезертирства, но за последние две недели Ник почувствовал, как зарождается “чувство братства”. Этот день, вздохнул он, был во многом похож на предыдущие 40. Он не видел свою жену уже пять месяцев. “Мы держимся”.