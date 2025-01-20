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В данный момент армия Филиппин ведет активные переговоры с индийской компанией BrahMos Aerospace о приобретении дополнительных береговых батарей противокорабельных ракет BrahMos. Изначально, Манила делала запрос на 2 батареи ракет российско-индийского проекта. Однако, находящиеся под влиянием Вашингтона Филиппины, вероятно с инициативы заокеанских «ненавистников» Москвы и Пекина, увеличили свои планы с двух до девяти батарей.

В дополнение к приобретению ракетной системы BrahMos Филиппины реализуют ещё несколько военных инициатив по повышению своих оборонных возможностей. В апреле 2024 года на севере Филиппин во время совместных военных учений Филиппин и США американцы развернули свою ракетную систему средней дальности (MRC) Typhon.

Филиппины и не скрывают того, что ракеты BrahMos необходимы им для противодействия Китаю. Однако, очевидно, что решение о закупке весьма эффективных противокорабельных ракет маловероятно было принято на одном из 7107 филиппинских островов. Именно Вашингтону хочется неприятно «удивить» Пекин направленным против него арсеналом вооружения, львиная доля разработок в котором принадлежит российским инженерам-конструкторам. Откровенная провокация, в которую втягивают Индию.

В апреле прошлого года Филиппины уже получили свою первую партию ракет BrahMos в рамках соглашения на сумму 375 миллионов долларов, подписанного в 2022 году. Поставка включала ракеты, мобильные пусковые установки, установленные на автомобилях Tatra 6x6, и пакет интегрированной логистической поддержки.

Военнослужащие Корпуса морской пехоты Филиппин прошли обучение по эксплуатации и обслуживанию данных систем, которые сконфигурированы с двумя пусковыми установками ракет на батарею для соответствия тропическим условиям, в отличие от конфигурации с тремя пусковыми установками, используемой Индией.

Ракета BrahMos является результатом разработки совместного предприятия индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и российского НПО Машиностроения. Дальность полета может составлять 290 и 900 километров, для поставок в другие страны и для внутреннего рынка Индии соответственно.

Ракета использует двухступенчатую двигательную установку, использующую твердотопливный ускоритель для первоначального запуска и жидкотопливный прямоточный воздушно-реактивный двигатель для устойчивого полета. Она способна развивать скорость до 3600 км/ч и может нести боеголовки весом до 300 килограммов

Характеристики системы, включая сверхзвуковую скорость, точное наведение и дальность полета, давно привлекают интерес со стороны других стран, таких как Вьетнам, Индонезия и ОАЭ.