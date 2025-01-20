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ТАСС

Маск заявил, что утечка топлива стала причиной крушения Starship

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Starship сразу после отрыва от земли
Starship сразу после отрыва от земли.
Источник изображения: SpaceX

По его словам, утечка могла быть в полости над противопожарной перегородкой двигателя

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что утечка топлива стала причиной крушения прототипа космического корабля Starship во время седьмого испытательного запуска.

"По предварительным данным, имела место утечка кислорода или топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя", - написал он в X. Маск добавил, что этот инцидент едва ли приведет к переносу следующего тестового запуска.

Программа седьмого полета была значительно расширена по сравнению с предыдущими. SpaceX рассчитывала отправить на околоземную орбиту новое поколение прототипа со значительными улучшениями конструкции корабля. Планировалось также вывести на орбиту 10 симуляторов спутников системы связи Starlink. Однако при наборе высоты произошло "быстрое незапланированное разрушение Starship".

Несмотря на потерю корабля, компании удалось осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. В ходе прошлого запуска сделать это не получилось, тогда ускоритель, спустившись с высоты около 100 км, приводнился в Мексиканском заливе.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн. 

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