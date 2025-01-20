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В США завершили новый этап модернизации B-52

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Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Eugene Oliver / Handout / Reuters
Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Eugene Oliver / Handout / Reuters.

TNI: Новые двигатели бомбардировщика B-52J ВВС США прошли проверку

Новые двигатели F130, которые получат модернизированный стратегический бомбардировщик B-52J Военно-воздушных сил (ВВС) США, прошли проверку. О завершении очередного этапа модернизации самолета сообщает The National Interest (TNI).

«Новейший вариант B-52 ВВС США только что достиг очередного рубежа. По данным службы, двигатели F130 для бомбардировщика прошли критическую проверку конструкции», — пишет издание.

Отмечается, что новые двигатели станут главным отличием B-52J от прошлых модификаций самолета. При этом программа модернизации отстает от графика примерно на три года.

Помимо новой силовой установки, B-52J получит усовершенствованную радиолокационную станцию и современные дисплеи в кабине пилотов. Считается, что самолет может стать носителем гиперзвуковой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM).

В октябре 2024 года TNI писало, что единственной проблемой обновленного B-52J является время, которое потребуется для его выпуска и начала полетов. Он вступит в строй не ранее 2033 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Проекты
ГЗЛА
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