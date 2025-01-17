SpaceX заявила о потере прототипа Starship в ходе испытательного полета

Произошло быстрое разрушение корабля при наборе высоты, отметили в компании

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. SpaceX сообщила о потере прототипа корабля Starship в ходе седьмого испытательного полета.

"Мы можем подтвердить, что потеряли корабль", - сказала ведущая трансляции запуска, которая велась в X. Она добавила, что связь со второй ступенью Starship была потеряна примерно через 8,5 минуты полета.

"Произошло быстрое незапланированное разрушение Starship при наборе высоты. Специалисты продолжат изучать полученные в сегодняшнем полете данные, чтобы лучше понять причину произошедшего. <...> Сегодняшний полет поможет нам повысить надежность Starship", - сообщила компания в X.

Программа седьмого тестового полета была значительно расширена по сравнению с предыдущими. SpaceX рассчитывала отправить на околоземную орбиту новое поколение прототипа со значительными улучшениями конструкции корабля. Кроме того, компания сняла часть теплоизоляционных панелей для проверки уязвимых мест в конструкции Starship. Планировалось также вывести на орбиту 10 симуляторов спутников системы связи Starlink.

Несмотря на потерю корабля, в этот раз компании удалось осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. В ходе прошлого запуска сделать это не получилось, тогда ускоритель, спустившись с высоты около 100 км, приводнился в Мексиканском заливе.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.