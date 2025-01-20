Смертельным врагом дронов мог стать броневик САМУМ с 23-мм пушкой

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Бронеавтомобиль САМУМ (Сверхмобильная Артиллерийская Многоцелевая Установка Модернизированная) был впервые представлен восемь лет назад на форуме "Армия".

Оценивая заявленные характеристики, возникает чувство сожаления из-за того, что она так и не стала серийной. Уничтожение беспилотников на малых и предельно малых высотах было как раз ее предназначением.

Этот легкобронированный пикап, оснащенный зенитной ракетно-пушечной установкой ЗУ-23/30М, мог уничтожать воздушные и наземные цели на высотах до 1,5 км и на расстоянии до 2,5 км соответственно.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Сообщалось, что предусмотрена стрельба в нескольких режимах: автоматическом, полуавтоматическом и ручном. Бронирование защищает находящийся в кабине экипаж из трех человек от пуль и осколков.

Длина машины - 5 м, ширина и высота - 2,75 м. Снаряженная масса машины с полным боекомплектом составляет 6,5 тонн. Грузоподъемность 1500 кг. Мощность двигателя - 200 л.с. Максимальная скорость до 160 км/ч. Запас хода до 1000 км.

Лев Романов