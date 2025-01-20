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Стало известно о рекордных мировых расходах на космонавтику

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Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

Novaspace: В 2024 году мировые расходы на космонавтику достигли рекорда

В 2024 году мировые расходы на космонавтику достигли рекорда. Об этом со ссылкой на анализ, проведенный консалтинговой фирмой Novaspace, стало известно изданию SpaceNews.

Согласно данным компании, в 2024 году мировые государства на космическую деятельность потратили 135 миллиардов долларов, что на 10 процентов больше, чем в 2023-м. Основной рост обеспечил оборонный космический сектор, инвестиции в который достигли 73 миллиардов.

На долю США приходится 59 процента мировых расходов в космонавтике. Второе место занимает Китай, третье — Япония, четвертое — Россия, пятое — Франция.

«Космос превратился из сферы, где доминировало соперничество сверхдержав во время холодной войны, в сложную среду, где многочисленные страны конкурируют за военное преимущество, одновременно сотрудничая в гражданских проектах», — резюмирует издание.

Ранее издание European Spaceflight заметило, что страны-участники урезали бюджет Европейского космического агентства. В 2024-м бюджет организации составлял 7,79 миллиарда, тогда как в 2025-м он равняется 7,68 миллиарда.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Франция
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
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