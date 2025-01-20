Процесс вступления Армении в ЕС: о чем говорит региональная динамика? (Anadolu Ajansı, Турция)

Anadolu: Армения утратила все рычаги давления на Запад

Разорвав связи с Москвой и понадеявшись на союз с Западом, который должен был заменить Еревану старшего брата, Никол Пашинян потерпел поражение, констатирует автор статьи для Anadolu. Армянский лидер просто не уследил за собой — в попытках занять наиболее выгодную позицию он упустил все рычаги воздействия и остался ни с чем.

С каждым днем все больше признаков указывают на то, что победа Азербайджана в Карабахе вызвала значительные региональные и глобальные последствия. Ее не стоит считать обычным локальным успехом, потому что она повлекла за собой более широкомасштабные геополитические изменения. После карабахской победы заметно трансформировалась стратегическая ориентация Армении в регионе. Ереван повернулся лицом к Западу, отвернувшись от России, и пошел по пути укрепления отношений прежде всего с членами Евросоюза — такими странами как Франция, Греция, Индия.

В этом контексте необходимо отметить, что последние события в Сирии тоже повлияли на регион. Украинский конфликт и смена власти в САР значительно ослабили российское влияние на Южном Кавказе. И то, что ЕС именно в этот момент показал положительное отношение к возможному членству Армении в своем составе, тесно связано с указанной глобальной динамикой. Включение в ситуацию ЕС в то время, когда Россия начала ослабевать, можно интерпретировать как попытку заполнить возникший в регионе вакуум.

Данный процесс, вызванный украинским конфликтом и победой Азербайджана в Карабахе, в очередной раз продемонстрировал геополитическое значение Южного Кавказа и дал понять, какие стратегические шаги предпринимают здесь мировые игроки. Сложившаяся ситуация позволяет региональным государствам пересматривать свои предпочтения во внешней политике. В то же время Запад активизирует усилия по наращиванию влияния на Южном Кавказе.

Балансы на Южном Кавказе

Решение Армении официально начать процесс вступления в ЕС можно рассматривать как следствие глобальных и региональных событий, прежде всего украинского конфликта и произошедшего в Сирии переворота. Уже сейчас не возникает сомнений в том, что это решение окажет значительное влияние на обстановку в Закавказье — ведь данный шаг Армении способен изменить как региональную расстановку сил, так и всю картину международных отношений.

С другой стороны, также можно провести параллель между тем, что происходит в контексте присоединения Грузии к ЕС, и трудностями, с которыми может столкнуться Армения. Как вы помните, выборы в Грузии привели к приостановке процесса интеграции страны в Евросоюз и в то же время послужили поводом для массовых протестов. Вместе с тем события в Грузии подготовили почву для серьезного политического раскола в стране. Весьма высока вероятность повторения подобного сценария и в Армении — ведь решение Еревана о членстве в ЕС также можно оценивать как следствие борьбы за власть между Западом и Россией. Запуск интеграции с ЕС повлечет за собой усиление давления на Армению со стороны Запада и заставит ее прояснить позицию. Это несет в себе значительные внешнеполитические риски, ставя Армению в положение страны, зажатой между двумя силами — словно между молотом и наковальней.

Таким образом, инициирование Арменией начала процесса вступления в ЕС будет иметь важные последствия не только с точки зрения региональных балансов, но и в то же время в контексте глобальной борьбы за власть. В ближайшие дни прояснится то, как Россия отреагирует на это решение и как Запад будет влиять на Армению.

Армения в своих заявлениях после победы Азербайджана в Карабахе подчеркивала, что зависимость от России была стратегической ошибкой, и поднимала вопрос о выходе из ряда международных структур, в работе которых участвует — в первую очередь из Организации Договора о коллективной безопасности. В этот период как страны ЕС, так и США предпринимали различные шаги на Южном Кавказе, чтобы отдалить Армению от России и привести ее к Западу.

В попытке включить Армению в западный блок посредством военных учений "Eagle Partner" и программ помощи был достигнут значительный прогресс. На фоне этих событий наблюдалось значительное сближение Армении с ЕС. Брюссель даже объявил о планах по развертыванию гражданской мониторинговой миссии в Армении в целях демонстрации своей готовности внести вклад в обеспечение безопасности страны. После того как Армения провела совместные военные учения с США и поддержала позицию Запада в украинском конфликте, ее отношения с Россией оказались на грани разрыва.

Политика Армении в отношении Сирии

Учитывая влияние последних событий в Сирии на Россию и Кавказ, можно сказать, что решение Армении косвенно связано и с происходящим в САР. В свое время Запад был обеспокоен тем фактом, что Ереван оказывал поддержку Башару Асаду — однако это не стало серьезной проблемой. Запад во многом игнорировал отношения Армении с режимом Асада, равно как и политику, проводимую в рамках "стратегического партнерства" с Ираном. Запад, понимая, что Армения в прошлом действовала совместно с Россией в Сирии, воздерживался от откровенной критики в этой связи. Поддержка, оказанная Арменией России и, следовательно, режиму Асада, явно противоречила антиасадовской внешней политике Запада. Хотя США периодически осуждали действия соединений армянской армии в Сирии в поддержку Асада совместно с Россией, это не создавало никаких кризисов в отношениях Вашингтона с Ереваном.

Как видно, Запад пытается привлечь Ереван на свою сторону как через членство в ЕС, так и через НАТО. Тем не менее двойственная позиция Армении в отношениях с Западом и Востоком негативно влияет на стабильность в регионе. А это подкрепляет мнение о том, что Армения исчерпала все козыри, которые могла бы разыграть во внешней политике, и достигла предела своих возможностей по выработке новых вариантов. В этой связи важно, как Армения будет формировать свою политику в отношении Сирии в период правления Ахмеда аш-Шары. Армения, чьи связи с Россией ослабевают изо дня в день, должна пересмотреть свою политику в отношении Сирии. Однако неспособность Запада занять четкую позицию по этому вопросу позволяет Армении продолжать проводить двойственную политику. Это процесс, за которым необходимо внимательно следить — для того, чтобы лучше понимать специфику региональной обстановки и позицию Армении на международной арене.

Армения на пути вступления в ЕС

9 января правительство Армении официально начало процесс вступления в ЕС, одобрив соответствующий законопроект. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что полноправное членство его страны в ЕС может быть достигнуто не путем принятия специальных законов, а в результате проведения референдума в соответствии с действующей Конституцией. Так что же будет дальше? В Армении законопроект для вступления в силу должен быть одобрен Национальным собранием, пройти процедуру соответствия в Конституционном суде и утвержден президентом.

Для вступления Армении в ЕС Еревану крайне важно разорвать все связи с Россией. В этом направлении, как видно, тоже предпринимаются важные шаги. Наряду с этим Еревану также придется выйти из Организации Договора о коллективной безопасности, а также Евразийского экономического союза. Кроме того, стране потребуется прекратить и стратегическое партнерство с Ираном.

В заключение следует отметить, что, в то время как на повестке дня ЕС стоит процесс принятия в свои ряды Грузии, с которой он не связан напрямую ни в географическом, ни в геополитическом отношении, балканских государств и даже Украины, где продолжаются боевые действия, нынешнее предвзятое отношение союза к Турции заставляет задуматься. Несмотря на то что в опубликованных Евросоюзом отчетах о расширении подчеркивается возросшее в последнее время геополитическое значение Турции, в отношениях Анкары с Брюсселем парадоксальным образом не ожидается никакого потепления и понимания.

Учитывая растущую мощь и влияние Турции в Африке, Центральной Азии и на Кавказе, игнорирование этих событий, благоволение присоединению к Евросоюзу таких государств как Грузия и Армения — все это показывает, что на Западе по-прежнему сохраняется влияние исторических предрассудков и ориенталистских взглядов. И это в том числе объясняет то, почему регион продолжает становиться очагом с каждым днем все новой геополитической борьбы. Можно с большой уверенностью утверждать — особенно в свете событий в Сирии — что Запад будет делать все для того, чтобы обострить это соперничество и разрабатывать новые стратегии для формирования баланса сил в регионе.

Автор: Йылдыз Деведжи Бозкуш (Yıldız Deveci Bozkuş), преподаватель Анкарского университета, профессор, доктор наук.