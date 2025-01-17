Войти
ТАСС

В НАТО считают, что призыв к войне является призывом к миру

421
0
0
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

Уходящий глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал максимально увеличить инвестиции в производство вооружений на Украине для "наибольшей эффективности" действий против России

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Уходящий глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал страны НАТО считать, что "призыв к войне - это призыв к миру". Об этом голландский адмирал заявил на пресс-конференции по итогам встречи Военного комитета НАТО.

"Меня назовут воинственным, но я скажу, что призыв к войне - это призыв к миру. Если мы будем лучше готовиться к сдерживанию наших врагов, снизится вероятность, что они нападут", - заявил он, объясняя журналистам, почему он так часто призывает страны альянса готовиться к войне.

Он также призвал максимально увеличить инвестиции в производство вооружений на Украине для "наибольшей эффективности" действий против России.

Бауэр призвал психологически готовить европейских граждан к войне, чтобы повысить "социальную готовность". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.01 12:38
Подведение итогов – результат один, а мнения разные
  • 17.01 12:23
  • 7
Военное строительство РФ за последние 20-25 лет.
  • 17.01 12:07
  • 16
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 17.01 10:18
  • 1
Аналог "Арматы" из КНДР - танк М2020 обрел комплекс, сбивающий дроны и ПТУР
  • 17.01 04:22
  • 4
В США ремонт «Адмирала Нахимова» назвали тщеславным проектом
  • 16.01 22:50
  • 1
Rheinmetall поставит ВС Германии мобильные пункты оказания медицинской помощи
  • 16.01 22:39
  • 1
Российские КамАЗы получили броню
  • 16.01 19:04
  • 7023
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 18:24
  • 162
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.01 13:41
  • 1
На Землю упадет созданная в интересах Пентагона капсула W-2
  • 16.01 06:53
  • 1
Взгляд в будущее. Беларусь и Запад – диалог или санкции
  • 16.01 05:19
  • 0
О перспективах развития корабельного состава ВМФ в США и РФ
  • 16.01 02:25
  • 1
Ответ на "Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав"
  • 16.01 01:34
  • 1
ОСК завершила эскизное проектирование САПР тяжелого класса
  • 15.01 18:07
  • 1
Словакия может стать первым заказчиком легкого танка CV-90120-T