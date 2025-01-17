В НАТО считают, что призыв к войне является призывом к миру

Уходящий глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал максимально увеличить инвестиции в производство вооружений на Украине для "наибольшей эффективности" действий против России

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Уходящий глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал страны НАТО считать, что "призыв к войне - это призыв к миру". Об этом голландский адмирал заявил на пресс-конференции по итогам встречи Военного комитета НАТО.

"Меня назовут воинственным, но я скажу, что призыв к войне - это призыв к миру. Если мы будем лучше готовиться к сдерживанию наших врагов, снизится вероятность, что они нападут", - заявил он, объясняя журналистам, почему он так часто призывает страны альянса готовиться к войне.

Он также призвал максимально увеличить инвестиции в производство вооружений на Украине для "наибольшей эффективности" действий против России.

Бауэр призвал психологически готовить европейских граждан к войне, чтобы повысить "социальную готовность".