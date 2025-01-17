РФ и Вьетнам согласовали проект двустороннего оборонного сотрудничества на год

Стороны подчеркнули взаимный настрой к укреплению диалога по линии военных ведомств и наращиванию взаимовыгодных связей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Двусторонняя рабочая группа РФ и Вьетнама по сотрудничеству в области обороны согласовали проект плана по сотрудничеству на 2025 год, сообщили в российском военном ведомстве.

"В ходе мероприятия стороны согласовали проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2025 год и наметили порядок его реализации", - сообщили в Минобороны РФ о четвертом заседании рабочей группы.

Там отметили, что стороны подчеркнули взаимный настрой к укреплению диалога по линии военных ведомств и наращиванию взаимовыгодных связей.