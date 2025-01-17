ХДС/ХСС не согласится на ослабление долгового тормоза из-за помощи Украине

Зампред фракции Йохан Вадефуль отметил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц "ведет тут очевидную игру, противопоставляя помощь Украине экономическим заботам избирателей"

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не намерен одобрять предложение канцлера ФРГ Олафа Шольца об ослаблении долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает - прим. ТАСС) ради предоставления Киеву дополнительного пакета военной помощи объемом в €3 млрд. Об этом заявил зампредседателя фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль медиагруппе Funke.

"Мы, фракция ХДС/ХСС, отклоняем предложение Шольца о приостановке действия долгового тормоза с целью финансирования €3 млрд для Украины", - сказал он. "Шольц ведет тут очевидную игру, противопоставляя помощь Украине экономическим заботам избирателей", - считает Вадефуль.

Зампред фракции ХДС/ХСС считает, что "правительство ФРГ имеет возможность при соблюдении долгового тормоза профинансировать пакет объемом €3 млрд, заявив их как внеплановые расходы бюджета".

Ранее журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что Шольц блокирует выделение Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму €3 млрд, который продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Писториус. По информации издания, министры хотели бы предоставить новую помощь до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля. В подготовленный экспертами Минобороны список вооружений вошли еще три системы ПВО IRIS-T, включая снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Предполагалось провести через бюджетный комитет Бундестага €3 млрд как дополнительные расходы. Ранее правительство ФРГ уже использовало такую лазейку для предоставления помощи Киеву.

Однако якобы ведомство федерального канцлера неофициально дало понять, что не одобрит дополнительный пакет военной помощи. Там, по данным издания, обосновали свою позицию тем, что не хотят ставить новое правительство ФРГ перед свершившимся фактом, а также указали на то, что у Германии еще достаточно средств для финансирования поставок оружия Киеву. Бюджет на 2025 год предусматривает на эти цели около €4 млрд. Кроме того, в ведомстве Шольца напомнили о решении G7 предоставить кредит для Украины за счет доходов от замороженных российских активов.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.