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Назван самый важный самолет ВС США

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Фото: Cody Froggatt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Фото: Cody Froggatt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com.

Обозреватель 19FortyFive назвал C-130 самым важным самолетом ВС США

Военно-транспортный самолет С-130 Hercules — это самый важный самолет для Вооруженных сил (ВС) США. Преимущества «Геркулеса» назвал обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Иствуд отметил, что модификации C-130, которые могут выполнять 18 различных задач, эксплуатируют в 70 странах, а налет грузовой версии C-130J составил три миллиона часов. В частности, C-130 использовали для разведки, слежения за ракетами, воздушной заправки и доставки грузов в Арктику.

«США ни за что не смогли бы вести столько войн и осуществлять все развертывания на протяжении десятилетий без C-130. Это универсальный самолет, на который можно положиться в выполнении любой работы», — пишет Иствуд.

Базовая версия C-130 совершила первый полет в 1954 году, а в 1956-м началась эксплуатация самолета. До конца 2019 года было выпущено 2600 «Геркулесов».

В ноябре 2024 года генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что российский военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), который демонстрировали на нескольких оборонных выставках, вызывал интерес у посетителей.

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Страны
США
Продукция
C-130
Ил-476
Ил-76
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Михеев Александр
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