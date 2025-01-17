Вагнер сфотографировался с астронавтами перед их выходом в открытый космос

Ник Хейг и Сунита Уильямс в 16:01 мск вышли в открытый космос с борта Международной космической станции для проведения ряда ремонтных работ

МКС, 16 января. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сделал совместную фотографию с астронавтами NASA Ником Хейгом и Сунитой Уильямс перед началом их внекорабельной деятельности.

"Сегодня у наших коллег выход в открытый космос по программе американского сегмента. С утра шла подготовка к внекорабельной деятельности, вход в скафандры и шлюзование. А уже около 16:00 мск Ник Хейг и Сунита Уильямс открыли люк шлюзовой камеры и начали работу на внешней поверхности. Мы тем временем занимались ремонтно-восстановительными работами у себя. В частности, я ремонтировал насос-сепаратор. Продолжаем работать и поглядывать в иллюминаторы за коллегами", - сказал Вагнер, поделившись снимком.

Американские астронавты в 16:01 мск вышли в открытый космос с борта Международной космической станции для проведения ряда ремонтных работ. В ходе работ, которые, как ожидается, продлятся 6,5 часа, они займутся ремонтом рентгеновского телескопа, а также навигационного оборудования.