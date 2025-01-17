Сегодня в небе над Киевом были замечены российские дроны-обманки «Пародия»

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные уже далеко не первый месяц практически непрерывно наносят комбинированные удары высокоточным оружием по связанным с ВСУ, в том числе энергетическим и производственным, объектам на подконтрольной Киеву территории.

Воздушные силы Украины после таких атак обычно отчитываются, что сбили все дроны-камикадзе типа «Герань» (некоторые были «локально потеряны» — что сие значит, никто не знает) и сумели перехватить большую часть ракет, даже гиперзвуковых. Ну, а на земле, конечно, мощные взрывы, массовые отключения электроэнергии — это все от падения обломков. Хвала нашим военным инженерам, которые изобрели средства поражения, даже незначительные части которого после «сбития» украинскими средствами ПВО оказываются столь разрушительными.

На деле, часть БПЛА украинские зенитчики, действительно, сбивают. И это часть тактики российских атак, когда в первой волне идут именно беспилотники, причем некоторые из них не имеют боевой части. Их задача и состоит в том, чтобы выявить места расположения ЗРК ВСУ и разрядить их перед основными ударами как дронами-камикадзе, так и ракетами.

Сегодня днем была вновь атакована украинская столица. Местные жители, вопреки строжайшим запретам и последующим наказаниям за нарушения оных, снимают и выкладывают в сеть соответствующие видеоролики. Пишут, что активно работает ПВО, в центре Киева звучат взрывы.

Впрочем, информацию об этом подтвердил даже столичный мэр Виталий Кличко. Ранее украинские СМИ написали, что в Киеве и области звучит тревога, на город с востока летят БПЛА.

При этом киевляне отмечают, что уведенные и заснятые в небе дроны ВС РФ не похожи по конфигурации на ставшие уже привычными «Герани» (на Украине их упорно именуют «Шахедами»). Судя по всему, Киев сегодня посетили российские дроны-обманки «Пародия». На Украине считают, что такие дроны применяются как вместе с «Геранями», так и отдельно для отвлечения систем ПВО ВСУ.

Сообщения о применении ВС РФ дронов-обманок типа «Пародия» в ходе воздушных атак по вражеской территории появились в сети осенью прошлого года. Хотя о разработке и применении таких БПЛА нашими военными даже западные СМИ начали писать еще в конце 2022 года.

Данные беспилотники призваны отвлекать внимание противовоздушной обороны противника. Эти БПЛА несут на себе 3D-печатные сферы, известные как линзы Люнеберга. На радарах они создают сигнатуру, схожую с сигнатурой известных дронов-камикадзе «Герань».

Дроны сделаны из легких материалов, таких как пенопласт и фанера, и имеют очень низкую стоимость производства. Их главная цель — отвлечение внимания систем противовоздушной обороны и мобильных огневых групп ВСУ, которые реагируют на угрозы с воздуха. БПЛА «Пародия» не несет взрывчатки или иного боевого заряда и предназначен исключительно для обмана систем обнаружения.

Официальной информации о дронах-обманках нет. Название, кстати, придумали сами украинцы. Дальность полета БПЛА оценивается очень приблизительно в 600 км, а цена дрона оценивается противником в районе $1000-1300. Это в разы дешевле, чем западные ЗУР. Не говоря уже о том, что силы украинских ПВО вынуждены отвлекаться от реальных целей с БЧ.