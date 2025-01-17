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Военное обозрение

Зеленский: США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Глава киевского режима продолжает настаивать на том, что Украина должна стать членом НАТО. Более того, он называет это единственной гарантией безопасности со стороны Запада, на основе которой Киев готов вести дипломатические переговоры о завершении текущего конфликта.

В то же время, в ходе сегодняшней пресс-конференции после переговоров с британским премьером Стармером в Киеве, Зеленский заявил, что США, Венгрия, Словакия и Германия не хотят видеть Украину в Североатлантическом альянсе.

При этом он добавил, каждая из этих четырёх стран называет свои причины, по которым она пока что не видит Украину в НАТО.

Здесь стоит отметить, что против приглашения Киева в блок выступают не только вышеупомянутые страны. Кроме того, заявление Зеленского о том, что эти государства «пока что» не видят Украину в Североатлантическом альянсе, выглядит слишком оптимистичным.

Избранный президент США Дональд Трамп, который вернется в Белый дом уже через четыре дня, дал четко понять, что Киев не получит приглашения в НАТО. Кроме того, на фоне энергетических проблем, которые режим Зеленского создал Венгрии, Словакии и Германии, эти страны также едва ли когда-то изменят свою позицию.

Да и в целом, уже всем давно стало понятно, что, развязывая конфликт с Россией, коллективный Запад рассматривал Украину исключительно в качестве инструмента, но никак не будущего «полноценного партнера».

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Венгрия
Германия
Россия
Словакия
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Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
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